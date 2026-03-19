Indoneesia seisab Lähis-Ida sõja tõttu silmitsi kütusepuudusega

Välismaa
Indoneesia pealinn Jakarta Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA
Välismaa

Financial Times kirjutab, et Indoneesia sõltub Lähis-Ida naftatarnetest ning Iraani-vastase sõja tõttu seisab 140 miljoni elanikuga riik silmitsi kütusepuudusega. Lähiajal algab riigis puhkuste periood ja globaalne energiakriis lööb miljonite inimeste plaanid sassi.

Farah Fauzia ja tema pereliikmed on aastaid sõitnud sadu kilomeetreid, et tähistada islami festivali. Sel aastal peavad nad globaalse energiakriisi tõttu oma plaane ümber tegema. 

"Üks põhjus on see, et me oleme mures, et tekib bensiinipuudus," ütles Farah ajalehele Financial Times

Indoneesia on suur energiaimportija ning riigis kasvab hirm võimaliku tarnekriisi ees. Igasugune tarnekriis ja kiirenev inflatsioon võivad avaldada kaugeleulatuvat mõju piirkonna suurimale majandusele, mis juba maadleb majanduslangusega.

Indoneesia valitsus on teatanud, et kütusevarud on riigis piisavad. "Kütuse, vedelgaasi ja elektri kättesaadavus Indoneesias on kontrolli all," ütles teisipäeval energeetikaminister Bahlil Lahadalia. 

Samas on kutsutud üles ka ettevaatlikkusele. "Me pole veel kütusepuudust näinud, kuid ma arvan, et valitsus peaks hakkama eeskirju karmistama," ütles Indoneesia turismi- ja reisibüroode ühingu peasekretär Budijanto Ardiansjah.

Indoneesia tarbib umbes 1,5 miljonit barrelit naftat päevas, riik impordib umbes 50 protsenti oma vajadusest. Veerand toornafta impordist tuleb läbi Hormuzi väina. Ettevõtted muretsevad, et pühadejärgsel ajal võib riiki tabada tõsine tarnekriis. 

"Tööstusharude seisukohast vajame (kütuse) puuduse vältimiseks valitsuse sekkumist," ütles Indoneesia tekstiiliühingu tegevdirektor Danang Girindrawardana.

Toimetaja: Karl Kivil

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo