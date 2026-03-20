Rootsi energiafirma soovib rajada Gävle lähistele kuus moodulreaktorit

Jaamade koguvõimsus oleks umbes 300 MW, mis kataks ligi 150 000 majapidamise elektrivajaduse.

Rajatis peaks kerkima Norrsundeti piirkonda, mis asub umbes 25 kilomeetri kaugusel Gävle linnast. Ettevõte loodab, et rajatis valmib 2030. aasta esimesel poolel.

"Otsus Norrsundetis edasi liikuda põhineb nii soodsatel tingimustel kui ka kasvaval vajadusel stabiilse, fossiilkütustevaba elektri järele, mis võimaldaks tööstuslikku arengut," ütles Blykalla tegevjuht Jakob Stedman.

Projekt vajab veel mitme reguleeriva asutuse ning Gävle omavalitsuse heakskiitu.

Rootsi elektritootmine on juba praegu sisuliselt fossiilkütusevaba, kusjuures 40 protsenti tuleb hüdroenergiast, 29 protsenti tuumaenergiast ja 21 protsenti tuuleenergiast. Praegune valitsus tahab aga tuumaenergia rolli veelgi suurendada ja pakub arendajatele soodsaid tingimusi.