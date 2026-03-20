Uuring: vasaktsentristid jätkavad Pariisi juhtimist

Veebiväljaande Politico avaldatud küsitlusest selgub, et Sotsialistliku Partei kandidaat Emmanuel Gregoire võidab Pariisi linnapeavalimiste teise vooru ning vasaktsentristid jätkavad Prantsusmaa pealinna juhtimist.

Küsitluse kohaselt kogub Gregoire 48 protsenti häältest, tema konservatiivist rivaal Rachida Dati saab aga 41 protsenti häältest. Vasakpopulistlik partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) kandidaat Sophia Chikirou saab 11 protsenti häältest, vahenas Politico.

Gregoire edestas esimeses voorus Datit 12 protsendipunktiga. Seejärel liitus Dati parempoolse kandidaadi Pierre-Yves Bournazeliga, kes jäi esimeses voorus neljandaks. Parempopulistlik kandidaat Sarah Knafo otsustas aga kandideerimisest loobuda

Gregoire ei sõlminud liitu ka Chikirouga, kuna tema kodupartei püüab vasakpopulistidest distantsi hoida. Kriitikud süüdistavad vasakpopulistide liidrit Jean-Luc Melenchoni antisemitismis ja ühiskonna lõhestamises.