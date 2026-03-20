X!

Uuring: vasaktsentristid jätkavad Pariisi juhtimist

Välismaa
Pariis.
Pariis.
Välismaa

Veebiväljaande Politico avaldatud küsitlusest selgub, et Sotsialistliku Partei kandidaat Emmanuel Gregoire võidab Pariisi linnapeavalimiste teise vooru ning vasaktsentristid jätkavad Prantsusmaa pealinna juhtimist.

Küsitluse kohaselt kogub Gregoire 48 protsenti häältest, tema konservatiivist rivaal Rachida Dati saab aga 41 protsenti häältest. Vasakpopulistlik partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) kandidaat Sophia Chikirou saab 11 protsenti häältest, vahenas Politico

Gregoire edestas esimeses voorus Datit 12 protsendipunktiga. Seejärel liitus Dati parempoolse kandidaadi Pierre-Yves Bournazeliga, kes jäi esimeses voorus neljandaks. Parempopulistlik kandidaat Sarah Knafo otsustas aga kandideerimisest loobuda

Gregoire ei sõlminud liitu ka Chikirouga, kuna tema kodupartei püüab vasakpopulistidest distantsi hoida. Kriitikud süüdistavad vasakpopulistide liidrit Jean-Luc Melenchoni antisemitismis ja ühiskonna lõhestamises. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

meretarkus

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Uuring: vasaktsentristid jätkavad Pariisi juhtimist

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo