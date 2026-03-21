Ukraina ründas Vene radarlennukit

Ukraina üksustel õnnestus Venemaa Novgorodi oblastis Staraja Russa linnas asuva lennukiremonditehase ründamise käigus kahjustada Venemaa eelhoiatus- ja juhtimislennuk A-50, teatas Ukraina relvajõudude peastaap reede õhtul.

"On saadud täiendav kinnitus A-50 õhutõrjelennuki kahjustuste kohta. See asus tehase territooriumil hoolduseks ja võis oodata moderniseerimist," seisis Ukraina sõjaväe teates.

Kahjustada saanud lennuk võis olla Vene relvajõudude 123. lennukiremonditehases moderniseerimisel.

BREAKING:



Ukraine confirms it has damaged a Russian A-50 airborne early warning and control aircraft (AEW&C) in an airstrike against the 123rd Aircraft Repair Plant in Staraya Russa in the Novgorod region of Russia.



Ukraine has downed, destroyed or damaged 5 out of Russia's 10…

Vene A-50 on transpordilennuki Il-76 baasil ehitatud varajase hoiatamise ja lahingujuhtimise lennuk. See on mõeldud õhu- ja maapealsete sihtmärkide tuvastamiseks ja jälgimiseks, teabe edastamiseks juhtimispunktidele ning hävitajate ja rünnakulennukite juhtimiseks.

Sisuliselt on see lendav radar ja õhus paiknev juhtimispunkt, mis koordineerib lennuoperatsioone ja võimaldab olukorda kontrollida sadade kilomeetrite ulatuses.

A-50 suudab tuvastada õhusihtmärke kuni 650 km kauguselt ja jälgida samaaegselt kümneid objekte, edastades andmeid teistele õhusõidukitele. Selle meeskond koosneb umbes 15 inimesest.

Eelmisel aastal õnnestus Ukraina vägedel operatsiooni "Ämblikuvõrk" käigus kahjustada mitut sellist lennukit.

Väidetavalt on Ukraina suutnud Venemaa kümnest sellisest lennukist viis rivist välja lüüa.