Trumpi sõnul kaalub USA Iraani sõja lõpetamist

USA president Donald Trump andis mõista, et kaalub sõjalise operatsiooni lõpetamist Iraani vastu. Samal ajal korraldasid Iisrael ja Iraan laupäeval vastastikku õhurünnakuid, kusjuures rünnaku alla langes ka Natanzi tuumarikastamisrajatis Iraanis ja Iisraeli kaitseminister ütles, et Iraani-vastaste rünnakute intensiivsus kasvab.

Trump ütles reede õhtul sotsiaalmeedia tehtud postituses, et USA on oma eesmärkide saavutamisele lähedal ja esitas nõudmise, et teised riigid peaksid võtma juhtrolli Hormuzi väina laevatee valvamisel, mille sulgemine on tekitamas ülemaailmset energiašokki.

"Oleme oma eesmärkide saavutamisele väga lähedal ning kaalume oma suurte sõjaliste pingutuste vähendamist Lähis-Idas seoses Iraani terrorirežiimiga," teatas Trump keskkonnas Truth Social.

"Hormuzi väina peavad vajadusel valvama ja korrakaitset teostama teised riigid, kes seda kasutavad – Ameerika Ühendriigid seda ei tee!" lisas ta. "Kui meilt palutakse, aitame neid riike nende Hormuzi-püüdlustes, kuid see ei tohiks olla vajalik, kui Iraani oht on kõrvaldatud."

Trump ja tema administratsioon on saatnud USA eesmärkide kohta vastakaid sõnumeid kogu sõja vältel, mis on kestnud täpselt kolm nädalat.

Iisraeli kaitseminister: Iraani-vastaste rünnakute intensiivsus kasvab

Iisrael ja USA hoogustavad tuleval nädalal õhurünnakuid Iraanile, ütles kaitseminister Israel Katz laupäeval.

"Iisraeli kaitsejõudude ja USA sõjaväe Iraani terrorirežiimi ja taristu vastaste rünnakut intensiivsus kasvab sel nädalal märkimisväärselt," ütles Katz kaitseministeeriumi avalduses.

Iraan püüdis hiljuti rünnata USA ja briti ühisbaasi India ookeanis

Iraan tulistas hiljuti kaks ballistilist raketti India ookeanis asuva USA ja Ühendkuningriigi ühise sõjaväebaasi suunas Diego Garcia saarel, teatas reedel väljaanne The Wall Street Journal viitega Ameerika Ühendriikide ametnikele.

Kumbki rakett ei tabanud sihtmärki, mis asub Iraani territooriumist umbes 4000 kilomeetri kaugusel, kuid rakettide väljalaskmine viitab sellele, et Teheranil on varem arvatust märksa pikema tegevusraadiusega raketid, seisis leheuudises.

Üks rakettidest purunes lennu ajal ning teist püüti tabada USA sõjalaevalt välja lastud püüdurraketiga, kuid pole selge, kas rakett sai tabamuse, teatas The Wall Street Journal.

Chagose saarestiku suurimal saarel Diego Garcial on üks kahest baasist, mida Suurbritannia lubab Ühendriikidel kasutada "kaitseoperatsioonideks" Iraani vastu.

USA väed on baasi paigutanud pommitajaid ja muud varustust. See on Aasia operatsioonide võtmekeskus, mida kasutati ka Ühendriikide pommitamiskampaaniateks Afganistanis ja Iraagis.

Suurbritannia on nõustunud andma Chagose saared tagasi Mauritiusele pärast nende valdamist alates 1960. aastatest ning säilitab rendilepingu Diego Garcia baasile, mis asub saarestiku suurimal saarel. USA president Donald Trump on otsust teravalt kritiseerinud.

Saudi Araabia tõrjus riigi idaosas 22 drooni

Saudi Araabia tegi riigi idaosas kahjutuks 22 drooni, teatas kaitseministeerium laupäeval.

"Idapiirkonnas püüti kinni ja hävitati 10 drooni," postitas ministeerium sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ministeerium teatas hiljem, et õhutõrje tulistas riigi idaosas alla veel 12 drooni.

Iraan on jätkanud kättemaksurünnakuid Saudi Araabia ja naaberriikide vastu vastusena USA ja Iisraeli sõjalistele löökidele, mis algasid 28. veebruaril.

Bagdadis rünnati drooniga Iraagi luureteenistust

Bagdadi kesklinna jõukas elamurajoonis rünnati laupäeva hommikul drooniga Iraagi luureteenistust, teatas kõrge julgeolekuametnik.

"Droon ründas Iraagi riikliku luureteenistuse peakorterit Mansouri linnaosas kohaliku aja järgi kella 10.00 paiku," ütles Iraagi valitsuse julgeolekumeeskonna meediaüksuse juht kindral Saad Maan lühikeses avalduses.

Anonüümsust palunud Iraagi julgeolekuametnik ütles varem, et rünnaku sihtmärgiks oli riikliku luureteenistuse sidehoone. Teenistus teeb rahvusvahelise džihadismivastase koalitsiooni raames koostööd USA nõunikega Iraagis.

Sama allika teatel kukkus operatsiooni filminud teine droon alla eraspordiklubisse, mis on populaarne Iraagi eliidi ja välisdiplomaatide seas.

Iraan lubab aidata Jaapani laevu Hormuzi väinas

Iraan on valmis aitama Jaapani laevu maailma kütusevarustuse jaoks elutähtsal marsruudil läbi Hormuzi väina, ütles välisminister Abbas Araghchi laupäeval avaldatud intervjuus Kyodo Newsile.

Jaapan sõltub Lähis-Idast imporditavast toornaftast, millest suurem osa läbib Hormuzi väina.

Iraan on USA-Iisraeli rünnakute eest kättemaksuks väina sisuliselt sulgenud, mis on sundinud laevateest sõltuvaid riike otsima alternatiivseid marsruute ja kasutusele võtma oma reserve.

Reedeses telefoniintervjuus Kyodo Newsile eitas Araghchi väina sulgemist, rõhutades, et piirangud kehtivad Iraani ründavatele riikidele, samas kui teistele pakutakse abi.

"Me ei ole väina sulgenud. See on avatud," ütles ta.

Ta lisas, et Iraan on valmis tagama Jaapanile ohutu läbipääsu.

Maailma suuruselt neljas majandus on viies suurim naftaimportija, importides 95 protsenti oma naftast Lähis-Idast, millest 70 protsenti läbib Hormuzi väina.

Esmaspäeval teatas Tokyo, et alustab oma strateegiliste naftavarude kasutamist, mis on ühed maailma suurimad. Riigi varud katavad 254 päeva sisetarbimise.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmed leppisid 11. märtsil kokku naftavarude kasutuselevõtus, et leevendada Lähis-Ida sõjast tingitud hinnatõusu – tegemist on seni suurima omataolise sammuga.