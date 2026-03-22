X!

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

Kiievis eksponeeritakse kahjutuks tehtud Vene tanke.
Kiievis eksponeeritakse kahjutuks tehtud Vene tanke. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Venemaa korraldas öösel Ukrainas Kiievi oblastis droonirünnaku, kahjustades Brovarõ linnas mitmeid maju ja ärihooneid, teatasid kohalikud ametnikud.

Oluline 22. märtsil kell 7.00:

Ukraina pealinnast veidi ida pool asuvas Brovarõs teatati plahvatustest vahetult pärast südaööd, kuna ähvardati Venemaa rünnakudroonidega.

Kiievi oblasti kuberner Mõkola Kalašnõk teatas, et droonirünnakus said kahjustada kolme äriettevõtte hooned. Rünnakupaigas puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kontrolli alla saadud, lisas Kalašnõk.

Rünnakute läheduses said kahjustada ka kaks maja ja mitu sõidukit. Kohapeal töötavad päästemeeskonnad.

Ametnike sõnul rünnaku tagajärjel inimohvreid ei teatatud. Tekkinud kahju täielik ulatus ei ole esialgu selge.

Kiiev on viimastel kuudel olnud üks Venemaa rünnakute peamisi sihtmärke, kuna sagenenud rünnakud energiainfrastruktuurile on jätnud suure osa linnast kohati ilma kütte, elektri ja veeta, isegi siis, kui temperatuur on nullilähedane – kuigi viimaste nädalate soojem temperatuur on survet Kiievi elanikele leevendanud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

