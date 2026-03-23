Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis mahuti Primorski sadamas

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 23. märtsil kell :

- Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis Primorski sadamas kütusemahuti;

- Zelenski: Vene pealetungi ainus tulemus on kaotuste järsk kasv;

- Umerovi sõnul lühenes lahendamata küsimuste arv pärast kõnelusi USA-s;

Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis Primorski sadamas kütusemahuti

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva suure droonirünnaku Venemaa Leningradi oblastis, mille tagajärjel süttis Primorski sadamas kütusemahuti.

"Primorski sadamas sai kahjustada kütusemahuti, mis süttis põlema. Tuletõrjujad töötavad tulekahju kustutamise nimel ja personal on evakueeritud," kirjutas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko varahommikul sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et Vene õhukaitseüksused tõrjuvad jätkuvalt Ukraina droonirünnakut. "Kokku on Leningradi oblasti kohal hävitatud üle 50 drooni," kirjutas Drozdenko oma kanalil Vene sotsiaalmeediakeskkonnas Max.

Primorski sadam asub Soome lahe põhjakaldal, umbes 30 kilomeetrit Viiburist lõunas ja 40 kilomeetri kaugusel Soome piirist.

Vene tsiviillennunduse agentuur Rosaviatsija kehtestas ööl vastu esmaspäeva Peterburi Pulkovo lennujaamas piirangud õhusõidukite maandumistele ja väljumistele.

Zelenski: Vene pealetungi ainus tulemus on kaotuste järsk kasv

Venemaa katsed eelmisel nädalal oma pealetungi intensiivistada on andnud ainsaks käegakatsutavaks tulemuseks tema sõjaliste kaotuste suurenemise, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Möödunud nädalal oleme täheldanud Venemaa katseid oma pealetungitegevust intensiivistada kasutades ära soodsamaid ilmastikutingimusi. Selle tulemusel on Vene armee ainukeseks käegakatsutavaks saavutuseks olnud nende kaotuste kasv," sõnas riigipea pühapäeva õhtul pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi ja Ukraina relvajõudude peastaabi ülema kindralleitnant Andri Hnatoviga.

Presidendi sõnul on ainuüksi selle seitsme päeva jooksul teatatud enam kui 8000 hukkunud või raskelt haavatud Vene sõdurist.

Zelenski märkis, et on ka teavet selle kohta, et Venemaa väejuhatusel on lõpuks õnnestunud välja selgitada, kus nende üksused rindejoontel tegelikult asuvad ja kuidas see erineb ametlikest ettekannetest, mis mööda käsuliini üles saadeti.

"Mõned nende brigaaditaseme komandörid on valetamise eest karistuseks juba välja vahetatud. See aga sissetungijaid ei aita," tõdes president.

Ukraina kaugmaa ründedroonid Peklo. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Donetski oblastis ei ole Ukraina kaitsjate positsioonid viimase nädala jooksul oluliselt muutunud. Harkivi oblastis ja Sumõ oblasti piiriäärsetes omavalitsustes registreeritakse sissetungijate katseid piirilt edasi tungida ning seda üritavate Vene üksuste hävitamine jätkub. Oleksandrivka sektoris käivad Ukraina ründe- ja õhudessantvägede aktiivsed operatsioonid.

Kohtumisel toodi eraldi esile Ukraina täppislöökide edukust ning pandi paika edasised plaanid. Lisaks kiitis kõrgem ülemjuhataja heaks mitu uut operatsiooni.

Ukrinformi andmetel on Vene armee Sõrskõi sõnul ilmastikutingimuste muutudes tugevdanud survet mitmel rindelõigul samaaegselt ja lahingute arv on mitu päeva järjest ületanud 200 piiri.

Umerovi sõnul lühenes lahendamata küsimuste arv pärast kõnelusi USA-s

Pärast läbirääkimisi USA esindajatega Floridas on tehtud edusamme seisukohtade ühtlustamisel ja lahendamata küsimuste ringi kitsendamisel, teatas pühapäeval Ukraina delegatsiooni liige ja Ukraina riikiliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov.

Floridas toimunud kohtumistel keskendusid osapooled usaldusväärsetele julgeolekugarantiidele ja humanitaarvaldkonnale.

"Eelkõige inimeste vahetamisele ja Venemaa vangistusest tagasitoomisele," sõnas Umerov.

Tema sõnul on Ukraina delegatsioon juba teavitanud president Volodõmõr Zelenskit läbirääkimiste tulemustest ja esitab Ukrainasse naastes üksikasjaliku aruande.

Umerov tänas Ameerika Ühendriike järjepideva panuse eest läbirääkimiste protsessi.

"Eeldame, et saavutatud hoog võimaldab meil edasi liikuda kohtumiste järgmisse etappi," jätkas ametnik.

Uudistekanali Ukrinform andmetel saabus Ukraina delegatsioon 21. märtsil Floridas asuvasse Miamisse, et pidada läbirääkimisi USA esindajatega osana protsessist, mille eesmärk on saavutada püsiv rahu.

Samal päeval pidasid osapooled kohtumise, mille käigus arutati võtmeküsimusi ja järgmisi samme läbirääkimisprotsessis.

Ukraina meedia teatel esindasid USA poolt erisaadik Steve Witkoff ja USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner, Ukraina poolt aga Umerov ja Zelenski tippnõunik Kõrõlo Budanov.

USA juhitud püüdlused lõpetada Euroopa ohvriterohkeim relvakonflikt pärast Teist maailmasõda on takerdunud alates sellest, kui Ühendriigid ja Iisrael alustasid 28. veebruaril ühiseid rünnakuid Iraani vastu, mis vallandas Lähis-Ida laiaulatusliku sõja.

Venemaa ja Ukraina läbirääkijad ei ole kohtunud alates eelmisest veebruarist Genfis.