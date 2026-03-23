Äripäeva vastu kohtusse läinud Tarmo Tamm sai lüüa

Harju maakohus jättis rahuldamata riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liikme Tarmo Tamme hagi ajalehe Äripäev vastu, et väljaanne tema metsaraie kohta avaldatud valeväited ümber lükkaks ning mittevaralise kahju hüvitaks. Tamm kaalub otsuse edasikaebamist.

2023. aasta augustis esitas Tamm kohtule hagi Äripäeva vastu, et see ebaõiged faktiväited ümber lükkaks ning hüvitaks mittevaralise kahju koos viivisega.

Tamme kaebuse põhjuseks olid Äripäevas sama aasta maist kuni juunini avaldatud viis artiklit, mis Tamme hinnangul teda halvustasid, üritades luua temast ebaausa ja ebausaldusväärse poliitiku ja ettevõtja kuvandit.

Äripäev kirjutas oma lugudes muu hulgas, et puidutöösturist keskkonnakomisjoni esimees on ebaseadusliku raie tõttu uurimise all ning et Tamme eestvedamisel on Käsmu sadamasse Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse püstitatud uivsaun, mille eemaldamist keskkonnaamet nõuab.

Tamme hinnangul ei olnud väljaande väited ebaseadusliku metsaraie kohta õiged, temast jäeti artiklites mulje, nagu oleks ta kahtlustatav ning väideti, et tema eestvedamisel ehitati ebaseaduslik ujuvsaun, mis kõik kokkuvõttes tema mainet kahjustas.

Tänavu märtsis tegi Harju maakohus otsuse jätta Tamme hagi rahuldamata ning jättis ka menetluskulud tema kanda. Kohtu hinnangul kajastas Äripäev avalikkust huvitavat teemat ega avaldanud väidet metsaraie ebaseaduslikkuse kohta, vaid artiklid rääkisid uurimisest ja kahtlusest. Ka ei väidetud, et Tamm on kriminaalasjas kahtlustatav, vaid kasutati sõnu nagu "uurimise all" ja "kahtlus".

Lisaks leidis kohus, et "ujuvsauna eestvedaja" on väärtushinnang, mitte kontrollitav fakt, mistõttu ei saa seda ka kohtus faktiväitena ümber lükata.

"Sõna "eestvedaja" ei ole hinnatav jah/ei skaalal, puudub definitsioon, kes on "eestvedaja" ja kes mitte – tegemist on tunnetusliku subjektiivse kategooriaga, mis sõltub ka hinnangu andnud ajakirjaniku elukogemusest ning mida saab ainult põhjendada, mitte tõendada," seisab maakohtu otsuses.

Kohus tõi välja, et meedial oli avaliku elu tegelase tegevuse kajastamiseks õigustatud huvi, artiklid põhinesid ametlikel andmetel ning kui hageja tegi artiklite kohta märkusi, parandas Äripäev artikleid, andis Tammele võimaluse oma seisukohad esitada ning avaldas ka info selle kohta, et menetlus lõpetati.

Kohus tuvastas seega, et Äripäev ei ole toime pannud rikkumist ega avaldanud faktiväiteid, mis kuuluksid ümberlükkamisele.

"Kokkuvõttes ja eeltoodust tulenevalt tuleb jätta rahuldamata hageja nõue avaldatud faktiväidete ümberlükkamiseks, mittevaralise kahju hüvitamiseks ja kahjuhüvitiselt viivise väljamõistmiseks," otsustas Harju maakohus.

Tammel on võimalus esitada 30 päeva jooksul ringkonnakohtule apellatsioonikaebus ning ta ütles ERR-ile, et ilmselt ta seda ka teeb.

"Mõistlik vist oleks. See tee sai ju võetud ette eesmärgiga muuta meediamaastik veidi paremaks, hetkel paistab, et tulemus on vastupidine," lausus Tamm.

Tema hinnangul võib kohtu arusaamast järeldada, nagu ei vastutaks ajakirjandus millegi eest ja seega ei tohiks keegi ajakirjandust ka tõesena võtta ega usaldada.

"Pean tunnistama, et olen ebameeldivalt üllatunud kohtu otsuse üle ja seda eriti ühiskondliku arengu vaates," lisas Tamm. "Sellest, et otsuseni jõudmine võttis aega pea kolm aastat, ei hakka rääkimagi."