"Välisilm": Kuuba elektrikriisile pole lahendust näha

Foto: SCANPIX/AP
Energiapuudus on Kuubal kaasa toonud pikad elektrikatkestused ja peletanud riigist ka turistid. Kiiret lahendust aga näha pole, sest naftat ei julge praegu keegi Kuubale saata. Samal ajal räägib USA president Donald Trump saare-riigi võimalikust ülevõtmisest.

Täpselt nädala eest juhtus midagi üllatavat isegi paljunäinud ning pidevate elektrikatkestustega harjunud kuubalaste jaoks. Kogu riigis kadus elekter tervelt 30 tunniks. Sellega aga lugu ei piirdunud, vaid möödunud laupäeval jäi kogu Kuuba taas ööpäevaks elektrita.

Naftast sõltub koguni 80 protsenti Kuuba elektritootmisest, aga USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud sanktsoonide tõttu pole juba kolm kuud ükski naftalaev Kuuba sadamates randunud.

Üks häda toob kaasa teise. Naftapuudus on saarelt peletanud ka turistid, sest kuna saarel kütust ei jätku ja tankida ei saa, ei tule sealsetesse sadamatesse enam suured ristluslaevad ega maandu Havanna lennuväljal turiste täis lennukid. Havanna vanalinna hotellid on sisuliselt tühjaks jäänud.

Bensiinihind on mustal turul tõusnud kümne dollarini liitri eest, sõitma on jäänud vaid üksikud autod.

"See puudutab praktiliselt kõike. Näiteks toitu tuleb varem valmistada, sest kui juba pimedaks läheb… No, kujutate isegi ette. Me ei saa kasutada pumpa, et vett üles pumbata. Sellest sõltub nii palju asju. See mõjutab põhimõtteliselt kõike, pea sada protsenti elust," lausus Havanna elanik Carlos Montes de Oca.

Tegelikult pole Kuuba energiakriisi ainus põhjus naftapuudus, vaid ka tõik, et riigi põhivõrku pole juba aastakümneid uuendatud. Kommunistliku valitsuse jaoks on aga kergem kõik Donald Trumpi kaela ajada, kes ähvardas jaanuaris kehtestada kõrged tollid igale riigile, kes Kuubale naftat müüa söandab.

Trump teeb Kuuba valitsejatele tema süüdistamise kergemaks, sest kõneleb juba ka Kuuba ülevõtmisest.

"Võtame Kuuba mingil kujul üle. Pean silmas selle vabastamist või vallutamist. Usun, et võin sellega teha kõike, mida soovin. Tahate tõde teada? Nad on praegu väga nõrgestatud riik. Nad on seda olnud juba pikka aega," ütles Trump.

Naftat Kuubale saata ei julge keegi, ent humanitaarabi annavad paljud riigid, kõige rohkem Mehhiko. Aga abisaadetisi tuleb koguni USA-st endast, kus vabatahtlikud sellega tegelevad. Ka Euroopa vabatahtlikud panevad Kuubale saatmiseks abipakke kokku.

Ladina-Ameerika jälgib huvitatult, mis saareriigis edasi saab. Enamasti suhtutakse Ladina-Ameerikas Trumpi tegevusse kriitiliselt ning Kuubasse kui vaesesse kannatajasse poolehoiuga. On siiski ka risti vastupidiseid näiteid ja riigijuhte, kes leiavad, et Kuubast võiks alata kogu läänepoolkera täielik puhastamine kommunistidest.

"Peame puhastama oma poolkera kommunistidest. Nii lihtne see ongi. Iga riik peab seda ise tegema, aga meie ei kavatse anda legitiimsust režiimile, mis kiusab taga ja piinab pea kümmet miljonit kuubalast," lausus Costa Rica president Rodrigo Chaves.

Costa Rica president tegi oma avalduse seoses saatkonna sulgemisega Havannas ja Kuubaga igasuguse diplomaatilise suhtluse lõpetamisega. Costa Rica pole ainuke riik, kes nii drastilisi samme ette võtab. Ka Ecuador pani Kuubal saatkonna kinni, aga erinevalt Costa Ricast saatis ka oma pinnalt kõik Kuuba diplomaadid välja.

Toimetaja: Marko Tooming

