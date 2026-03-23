ERR Ukrainas: rindeäärsed külad kannatavad endiselt Venemaa rünnakute all

Tersjanka on üks paljudest rindeäärsetest küladest Zaporižžja oblastis. Aasta alguses olid venelased umbes üheksa kilomeetri kaugusel Tersjankast. Nüüd on Ukraina kaitsjatel õnnestunud nad tõrjuda umbes 15 kilomeetri kaugusele.

Need, kes jäid ellu Venemaa pommide, rakettide ja droonide all, on oma kodukülast lahkunud. Elavatest on siia jäänud vaid koerad. Droonivastaste võrkudega kaetud tee viib kaheksa kilomeetrit tagalasse, Novomõkolajivka külla. Külas on isegi kirik, kuid kirikuõpetaja sattus haiglasse, mistõttu askeldas seal tema äraolekul Maria – väikese matusebüroo perenaine.

"Harv on, kui inimestel on vaja meie teenuseid. Ei ole kedagi kes kaevaks ja kes teeks tööd... Matta on vaja, aga tänu jumalale pole me veel kedagi pingi peale jätnud," ütles Maria.

Enne sõda elas Maria sõnul Novomõkolajivkas üle 4000 inimese. Nüüd on sinna jäänud vaid mõnisada neist. Kohalikul kalmistul vanade haudade vahel leidub ka langenud sõdurite haudu. Mis neist saab kui rindejoon jälle muutub?

"Ma kardan seda küsimust. Ma ei taha uskuda, et nad siia jõuavad. Loodame, et kõik saab korda, et Ukraina peab vastu," lausus Maria.

Kõik rindeäärsed külad on sarnased. Pommiaugud hoovides, tabamuse saanud majad, nõukogude monumentide jäänused ja inimtühjus. Lähistel sõdiva brigaadi ohvitser Serhii sõnul, valmistuvad venelased suviseks pealetungiks.

"Küla nimi on Kollane Kallak ja Venemaa liugpommid tegid selle maatasa mõne päevaga. See juhtus umbes kuu aega tagasi, veebruari lõpus. Alles on jäänud vaid mõned majad ja mõned elanikud," sõnas 65. brigaadi ohvitser Serhii Skibtšik.

Kohalikud ei soovi meediaga suhelda, kartes, et kui venelased näevad nende intervjuud, pommitavad nad nende küla uuesti. Zaporižžja linna jõudes sai "Aktuaalse kaamera" võttetiim teada, et linn on taas tule all, on surnuid ja haavatuid.

"See oli droon. Umbes kell 7-8 hommikul tabas droon maja. Abielupaar, mees ja naine, said surma. Lapsed on praegu haiglas," ütles heategevusfondi Artak vabatahtlik Oleksandr.

"Kaks tüdrukut jäid orvuks... Dima ja tema naine hukkusid. Nad oma maja paar-kolm aastat tagasi. Selline häda," lausus Juri.