Kiiev: Vene vägi ründas 34 raketi ja 392 ründedrooniga

Inimesed otsivad öiste õhurünnakute ajal varju Kiievi metroos
Inimesed otsivad öiste õhurünnakute ajal varju Kiievi metroos Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid. Vene vägi ründas öösel 34 raketi ja 392 ründedrooniga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. märtsil kell 12.54:

- Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest;

- Kiiev: Vene vägi ründas öösel 34 raketi ja 392 ründedrooniga;

- Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik.

Kiiev: Vene vägi ründas öösel 34 raketi ja 392 ründedrooniga

Vene vägi ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat 34 raketi ja 392 ründedrooniga, teatasid Ukraina õhujõud.

Teate kohaselt kasutati rünnakutes seitset ballistilist raketti Iskander, 18 tiibraketti H-101, 5 tiibraketti Iskander-K ning nelja juhitavat lennukiraketti H-59/69/31. 392 ründedrooni seas oli umbes 250 Shahedi.

Õhuväe teatel hävitati või suruti maha 390 õhusihtmärki, nende seas 25 raketti ja 365 ründedrooni.

Vene raketid ja droonid tabasid sihtmärke 22 kohas.

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid.

Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Djakivnõtš teatas, et vaenlase rünnaku tagajärjel hukkus kaks ja sai haavata 11 inimest.

Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov teatas samal ajal, et Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku.

"Üks inimene hukkus ja veel kolm said haavata. Venemaa andis Zaporižžjale laialulatusliku kombineeritud raketi- ja droonilöögi," kinnitas Fedorov.

Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) lammutas edukalt usukogukondade kaudu tegutsenud Venemaa spioonivõrgustiku ning hoidis ära Venemaa agentide kavandatud rünnakud.

"Nagu alati, siis saavutab julgeolekuteenistus jätkuvalt tugevaid tulemusi ka rindejoonel okupantide hävitamisel. Samuti käib töö vaenlase agendivõrgustike vastu. Eelkõige käsitles tänane raport selliste usukogukondade kaudu tegutsevate Venemaa mõjuvõrgustike kahjutuks tegemist," ütles president.

Presidendi sõnul kandis kindralmajor Oleksandr Poklad ette kuritegude ennetamisest Ukrainas. Zelenski andmetel kavandasid Venemaa agendid rünnakuid ja läbi viidi asjakohased vahistamised.

"Me ei saa praegu üksikasju avalikustada, kuid olen julgeolekuteenistusele tänulik meie inimeste kaitsmise eest," lausus riigipea.

Zelenski märkis samuti, et kindralmajor Jevhen Hmara tegi ettekande Ukraina kaugmaaoperatsioonidest, mille sihtmärgiks on Venemaa naftatulud.

"Olen tänulik meie sõdalastele nende täpsuse eest. Venemaa sõda ei tohi saada lisavahendeid geopoliitilisest olukorrast ja sellistest kriisist tingitud naftahindadest," lisas president.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 289 740 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 800 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 271 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 695 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1696 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1336 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 193 892 (+1023);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 84 955 (+180);

- eritehnika 4098 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

