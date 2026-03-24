Venemaa korraldas teisipäeval Ukraina vastu haruldase päevase massilise droonirünnaku. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid. Vene vägi ründas öösel 34 raketi ja 392 ründedrooniga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. märtsil kell 16.35:

Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku

Venemaa korraldas teisipäeval Ukraina vastu haruldase päevase massilise droonirünnaku, suunates sajad kamikaze-droonid Kiievi ja teiste linnade pihta üle kogu riigi.

Ukraina õhujõudude teatel lendasid droonid põhja suunast Kiievi oblasti ja Kiievi linna poole ajavahemikus kell 11.07 kuni 12.36. Kiievi linnavalitsuse andmetel kuulutati pealinnas õhuhäire välja kell 12.35.

Kell 14.23 teatasid õhujõud, et rünnak jätkub ning suur hulk Vene droone lendab Kiievi, Tšernihivi, Sumõ, Poltava, Võnnõtsja, Tšerkassõ, Kirovohradi, Hersoni ja Dnipropetrovski oblasti kohal.

"Rünnak Ukrainale kestab. Arvan, et näeme täna veel ka rakette," ütles Ukraina kaitseministeeriumi nõunik Serhi Flash. Ta lisas, et Venemaa muudab massiliste löökide andmiseks pidevalt taktikat, üritades leida nõrku kohti ja murda läbi Ukraina õhukaitsest.

"Praegune strateegia on hajutada rünnakud ajaliselt pikema perioodi peale," kirjutas Flash sotsiaalmeedias.

Seirekanal "Kijivske nebo" (Kiievi taevas) märkis, et kella 13.58 seisuga oli alla tulistatud tõenäoliselt juba 200 drooni. Kohaliku aja järgi kell 16.24 kuulsid väljaande Kyiv Independent reporterid plahvatusi ka Lääne-Ukrainas Lvivis.

Kiievi linnavõimud ei ole seni teatanud rünnakust tingitud kahjustustest ega ohvritest, ehkki seirekanalite andmetel lendas pealinna eri linnaosade kohal mitu drooni.

Vaid mõni tund varem korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku mitmele Ukraina linnale, tappes kohalike ametnike sõnul vähemalt neli ja vigastades 21 inimest.

Öösel kuulutati õhuhäire välja peaaegu kõigis Ukraina oblastites ning Vene droonid ründasid riigi eri piirkondi, jõudes teadete kohaselt isegi kaugele lääneossa.

Plahvatused kõmasid droonirünnaku ajal ka Kiievis. Kohapeal viibinud Kyiv Independenti ajakirjanike sõnul oli pealinnas kuulda arvukalt plahvatusi alates kella 00.30-st öösel.

Zelenski hoiatas, et Venemaa võib ette valmistada ulatuslikku rünnakut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnas esmaspäeva õhtul, et Ukraina luure andmetel võivad Vene väed valmistada ette uut laiaulatuslikku rünnakut, ning kutsus kodanikke üles püsima õhuhäirete suhtes valvel.

Oma õhtuses videopöördumises ütles Zelenski, et võimalik löök võib toimuda esmaspäeval, kuid ei täpsustanud rünnaku aega ega võimalikke sihtmärke.

"Palun pöörake täna tähelepanu õhuhäiretele," rõhutas Zelenski. "Meie luurelt on laekunud infot, et venelased võivad ette valmistada massilist rünnakut."

Ta lisas, et õhutõrjeüksused on juba saanud vajalikud korraldused.

"Palun hoidke end ja hoidke Ukrainat," ütles president.

Vene väed on kogu sõja vältel regulaarselt rünnanud Ukraina linnu ja tsiviilpiirkondi.

Inimesed otsivad öiste õhurünnakute ajal varju Kiievi metroos Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter

Kiiev: Vene vägi ründas öösel 34 raketi ja 392 ründedrooniga

Vene vägi ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat 34 raketi ja 392 ründedrooniga, teatasid Ukraina õhujõud.

Teate kohaselt kasutati rünnakutes seitset ballistilist raketti Iskander, 18 tiibraketti H-101, 5 tiibraketti Iskander-K ning nelja juhitavat lennukiraketti H-59/69/31. 392 ründedrooni seas oli umbes 250 Shahedi.

Õhuväe teatel hävitati või suruti maha 390 õhusihtmärki, nende seas 25 raketti ja 365 ründedrooni.

Vene raketid ja droonid tabasid sihtmärke 22 kohas.

Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkus neli inimest

Venemaa teisipäeva öösel toimunud ulatuslik drooni- ja raketirünnak Ukraina tsiviilpiirkondadele tappis ametnike sõnul neli inimest ja vigastas vähemalt 27 isikut.

Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Djakivnõtš teatas, et vaenlase rünnaku tagajärjel hukkus kaks ja sai haavata 11 inimest.

Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov teatas samal ajal, et Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku.

"Üks inimene hukkus ja veel kolm said haavata. Venemaa andis Zaporižžjale laialulatusliku kombineeritud raketi- ja droonilöögi," kinnitas Fedorov.

Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) lammutas edukalt usukogukondade kaudu tegutsenud Venemaa spioonivõrgustiku ning hoidis ära Venemaa agentide kavandatud rünnakud.

"Nagu alati, siis saavutab julgeolekuteenistus jätkuvalt tugevaid tulemusi ka rindejoonel okupantide hävitamisel. Samuti käib töö vaenlase agendivõrgustike vastu. Eelkõige käsitles tänane raport selliste usukogukondade kaudu tegutsevate Venemaa mõjuvõrgustike kahjutuks tegemist," ütles president.

Presidendi sõnul kandis kindralmajor Oleksandr Poklad ette kuritegude ennetamisest Ukrainas. Zelenski andmetel kavandasid Venemaa agendid rünnakuid ja läbi viidi asjakohased vahistamised.

"Me ei saa praegu üksikasju avalikustada, kuid olen julgeolekuteenistusele tänulik meie inimeste kaitsmise eest," lausus riigipea.

Zelenski märkis samuti, et kindralmajor Jevhen Hmara tegi ettekande Ukraina kaugmaaoperatsioonidest, mille sihtmärgiks on Venemaa naftatulud.

"Olen tänulik meie sõdalastele nende täpsuse eest. Venemaa sõda ei tohi saada lisavahendeid geopoliitilisest olukorrast ja sellistest kriisist tingitud naftahindadest," lisas president.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 289 740 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 800 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 271 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 695 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1696 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1336 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 193 892 (+1023);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 84 955 (+180);

- eritehnika 4098 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.