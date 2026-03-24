Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. märtsil kell 5.35:

- Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest;

- Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik.

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Djakivnõtš teatas, et vaenlase rünnaku tagajärjel hukkus kaks ja sai haavata 11 inimest.

Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov teatas samal ajal, et Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku.

"Üks inimene hukkus ja veel kolm said haavata. Venemaa andis Zaporižžjale laialulatusliku kombineeritud raketi- ja droonilöögi," kinnitas Fedorov.

Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) lammutas edukalt usukogukondade kaudu tegutsenud Venemaa spioonivõrgustiku ning hoidis ära Venemaa agentide kavandatud rünnakud.

"Nagu alati, siis saavutab julgeolekuteenistus jätkuvalt tugevaid tulemusi ka rindejoonel okupantide hävitamisel. Samuti käib töö vaenlase agendivõrgustike vastu. Eelkõige käsitles tänane raport selliste usukogukondade kaudu tegutsevate Venemaa mõjuvõrgustike kahjutuks tegemist," ütles president.

Presidendi sõnul kandis kindralmajor Oleksandr Poklad ette kuritegude ennetamisest Ukrainas. Zelenski andmetel kavandasid Venemaa agendid rünnakuid ja läbi viidi asjakohased vahistamised.

"Me ei saa praegu üksikasju avalikustada, kuid olen julgeolekuteenistusele tänulik meie inimeste kaitsmise eest," lausus riigipea.

Zelenski märkis samuti, et kindralmajor Jevhen Hmara tegi ettekande Ukraina kaugmaaoperatsioonidest, mille sihtmärgiks on Venemaa naftatulud.

"Olen tänulik meie sõdalastele nende täpsuse eest. Venemaa sõda ei tohi saada lisavahendeid geopoliitilisest olukorrast ja sellistest kriisist tingitud naftahindadest," lisas president.