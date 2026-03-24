Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

Inimesed otsivad öiste õhurünnakute ajal varju Kiievi metroos
Inimesed otsivad öiste õhurünnakute ajal varju Kiievi metroos Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 24. märtsil kell 5.35:

- Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest;

- Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik.

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus Poltava oblastis kaks ja Zaporižžja oblastis üks inimene, teatasid teisipäeva varahommikul piirkondade sõjaväeadministratsioonid.

Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Djakivnõtš teatas, et vaenlase rünnaku tagajärjel hukkus kaks ja sai haavata 11 inimest.

Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov teatas samal ajal, et Venemaa korraldas ulatusliku õhurünnaku.

"Üks inimene hukkus ja veel kolm said haavata. Venemaa andis Zaporižžjale laialulatusliku kombineeritud raketi- ja droonilöögi," kinnitas Fedorov.

Zelenski sõnul lammutati Venemaa spioonivõrgustik

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) lammutas edukalt usukogukondade kaudu tegutsenud Venemaa spioonivõrgustiku ning hoidis ära Venemaa agentide kavandatud rünnakud.

"Nagu alati, siis saavutab julgeolekuteenistus jätkuvalt tugevaid tulemusi ka rindejoonel okupantide hävitamisel. Samuti käib töö vaenlase agendivõrgustike vastu. Eelkõige käsitles tänane raport selliste usukogukondade kaudu tegutsevate Venemaa mõjuvõrgustike kahjutuks tegemist," ütles president.

Presidendi sõnul kandis kindralmajor Oleksandr Poklad ette kuritegude ennetamisest Ukrainas. Zelenski andmetel kavandasid Venemaa agendid rünnakuid ja läbi viidi asjakohased vahistamised.

"Me ei saa praegu üksikasju avalikustada, kuid olen julgeolekuteenistusele tänulik meie inimeste kaitsmise eest," lausus riigipea.

Zelenski märkis samuti, et kindralmajor Jevhen Hmara tegi ettekande Ukraina kaugmaaoperatsioonidest, mille sihtmärgiks on Venemaa naftatulud.

"Olen tänulik meie sõdalastele nende täpsuse eest. Venemaa sõda ei tohi saada lisavahendeid geopoliitilisest olukorrast ja sellistest kriisist tingitud naftahindadest," lisas president.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

Samal teemal

08:11

Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kui oluline on treeneri kutsetunnistus?

08:04

Kohtusüsteemi referendum kujunes Melonile poliitiliseks tagasilöögiks

07:37

Finnair lisas suveks lende Helsingi-Kuressaare liinile

07:23

Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

07:19

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

06:55

Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu nadi häältesaagi kiuste

06:04

USA senat kinnitas Markwayne Mullini sisejulgeolekuministriks

05:43

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus kolm inimest

04:53

Linnahalli lammutamise plaani kõrval otsib pealinn jätkuvalt ka investoreid

23.03

Sõja 1489. päev: Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

23.03

Meedia: Ungari välisminister andis aastaid Venemaale EL-i salainfot

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Atlandi hoovuste kollaps tooks Eestisse karmima talve, ent jätaks suvesooja

23.03

Iisraeli meedia andmeil kaalub USA Khargi saare vallutamist Uuendatud

23.03

Kasiinoseaduse vea tõttu vallandatud ametnik kavatseb otsuse vaidlustada

23.03

Trump lükkas Iraani energiataristu pommitamise edasi, nafta hind langeb Uuendatud

23.03

Riigikogu kantselei direktor: ametniku vallandamine oli vältimatu

23.03

Kohus: ajakirjanik peab Pruunsillale kahjuhüvitiseks maksma 500 eurot

23.03

Rainer Saks: Trumpi frustreeritud postitused olukorda Lähis-Idas ei paranda

ilmateade

loe: sport

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kui oluline on treeneri kutsetunnistus?

23.03

Kardisõitja Tamm astus Itaalias pjedestaalile

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

loe: kultuur

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

23.03

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

23.03

"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

23.03

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

loe: eeter

23.03

Liikumisõpetaja: nutiseadmed pärsivad noorte loomulikku liikumisvajadust

23.03

Liilit Kirss: isa tegi oma haiguse avastamise pere jaoks väga raskeks

23.03

Allan Noormets: fännidega on päris raske olnud

23.03

Aapo Ilves: Kukerpillide laulutekstid olid mulle õrnas eas suureks abiks

Raadiouudised

23.03

Päevakaja (23.03.2026 18:00:00)

23.03

Riik plaanib hooldekodude järjekordi lühendada koduhooldusteenuste toel

23.03

Loodusturismi arendajad: omavalitsuste ja riigi kõrval võiksid taristu rajamisse ja hooldamisse anda panuse ka kasutajad ise

23.03

Raadiouudised (23.03.2026 15:00:00)

23.03

Raadiouudised (23.03.2026 12:00:00)

23.03

Räpina aianduskool ei suuda vähenenud rahastusega täita riigi seatud nõudmisi

23.03

Riik soovib tervishoiuasutuse rahastamise siduda patsiendi tervenemisega

23.03

Haridusministeerium soovib, et rahvastikuregistris saaks endale märkida ka kaks emakeelt

23.03

Raadiouudised (23.03.2026 09:00:00)

22.03

Tallinn algatas uue detailplaneeringu Pirita TOP-i alal

