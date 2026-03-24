Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

Lähis-ida kriisi tõttu lisandub kruiisireise Läänemerel ning ka Tallinna Sadama kruiisihooaeg algab erakordselt juba teisipäeval.

Kui tavaliselt saabuvad esimesed kruiisilaevad Tallinna Sadamasse alates aprilli lõpust, siis tänavu algab laevade vastuvõtt varem. Lähis-Idas puhkenud kriisi tõttu otsustas kruiisifirma Aida Cruises juba mullu oma laevad suunata pigem Põhja-Euroopasse. Teisipäeval saabub Tallinna sadamasse esimene Aida Prima kruiis.

Sirle Arro aktsiaseltsist Tallinna Sadam ütles, et selliseid otsuseid võib sel hooajal veel tulla, pikemas vaates on aga kriisid turismile pigem kahjulikud.

"Konflikt on eskaleerunud hiljuti ja osad laevad on seal veel kinni. Läänemeri on võimalus. Meie piirkond pole nii täis kruiisilaevu, kui näiteks Norra rannik, keeruline on leida kaikohti, aga oleme potentsiaalne piirkond," rääkis Arro.

Arro tõdes, et pikemas vaates geopoliitilised konfliktid turismile hästi ei mõju, kuna tõusevad mootorikütuse hinnad ja inimesed ei julge pikemaid reise ette võtta.

Tänavu on oodata 143 kruiisilaeva Tallinna ja 11 Saaremaale. Enne koroonapandeemiat ulatus see arv 334 laevani. Sirle Arro sõnul teevad kruiisifirmad oma otsuseid kaks kuni kolm aastat ette.

"Kaks, kolm aastat tagasi oli ebakindlus suurem, nüüd tulevad meile broneeringud ka 2027., 2028., 2029. aastale. Näeme, et firmad on altimad rohkem panema külastusi ja liinil on suuremad laevad, tulevik on positiivne praegu ja loodame, et konfliktid ja olukorrad ei mõjuta turismi," ütles Arro.

Üha sagedamini jäävad kruiisilaevad Tallinna Sadamasse ka ööseks. Küsitluste kohaselt jätab iga kruiisiturist siia keskeltläbi 50-100 eurot külastuse pealt.