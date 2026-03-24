Kohtusüsteemi referendum kujunes Melonile poliitiliseks tagasilöögiks

Meloni valitsus püüdis referendumiga lahutada kohtunike ja prokuröride rollid ning muuta nende järelevalveorganit, mida valitsus esitles vajalike meetmetena kohtute erapooletuse tagamiseks.

Opositsioon leidis aga, et valitsus tahab saavutada suuremat kontrolli sõltumatute kohtunike üle. Opositsioonierakonnad tegid seetõttu aktiivset kampaaniat reformi vastu.

Esialgsed tulemused näitavad, et reformi tagasilükkamise poolt hääletas ligi 54 protsenti valijatest. Meloni ise tunnistas referendumil lüüasaamist, kuid kinnitas, et ei kavatse tagasi astuda.

Viimasel referendumil sai Meloni lüüa Itaalia suurimates linnades, Napolis lükkas reformi tagasi lausa 71 protsenti valijatest. Valimisaktiivsus oli oodatust kõrgem, ligi 59 protsenti.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et viimane kaotus purustas Meloni poliitilise võitmatuse aura. Meloni poliitilised vastased loodavad nüüd, et suudavad ta järgmisel aastal toimuvatel üldvalimistel alistada.

Meloni konkurendid tõid välja, et peaministrit on võimalik võita ning koordineeritud kampaania abil saab valijaid tema vastu mobiliseerida.

"Me võidame Melonit järgmistel üldvalimistel, selles olen kindel. Ma arvan, et tänane hääletus, see erakordne demokraatlik osalus, mõnes mõttes ootamatu osalus, saadab Melonile ja sellele valitsusele selge poliitilise sõnumi ning nad peavad nüüd kuulama riiki ja selle tegelikke prioriteete," teatas opositsioonilise Demokraatliku Partei (PD) juht Elly Schlein.