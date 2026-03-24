Vene rünnakud Ukrainale katkestasid Moldova tähtsa elektriühenduse

Moldova impordib elektrit Rumeeniast peamiselt Lõuna-Ukrainat läbiva elektriliini kaudu.

"Öised rünnakud katkestasid Moldova peamise elektriühenduse Euroopaga. Alternatiivsed liinid on kasutusel, kuid olukord on endiselt habras. Ainuvastutus lasub Venemaal," kirjutas president Maia Sandu sotsiaalmeediaplatvormil X.

Valitsus teatas Telegramis, et praegu on alternatiivina kasutusel neli Rumeenia ja Moldova vahelist väiksemat ühendusliini.

"Kutsume avalikkust üles kasutama tipptundidel energiat säästlikult, et vältida elektri ülekande- ja jaotusvõrkude ülekoormamist," seisab teates.

Moldova välisministeerium mõistis Venemaa rünnakud hukka.

"Selline tegevus kahjustab piirkondlikku energiajulgeolekut ja seab ohtu elutähtsa tsiviiltaristu," kirjutas ministeerium Telegramis.

Isaccea-Vulcănești elektriliin sai kahjustada ka jaanuari lõpus, kui häired Ukraina elektrivõrgus põhjustasid elektrikatkestusi nii Moldovas kui ka Ukrainas.

Moldovas jäid pealinn ja teised linnad mitmeks tunniks elektrita. Liiklust ja piiriületusi korraldati käsitsi.

Moldova toodab ise elektrit, kuid kasutab ka importi, peamiselt naaberriigist Rumeeniast.

Pärast 2022. aasta sissetungi on Venemaa sageli sihikule võtnud Ukraina energiataristu ning Kiievi sõnul on see talv olnud seni kõige raskem.