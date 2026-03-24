Vene rünnakud Ukrainale katkestasid Moldova tähtsa elektriühenduse

Moldovas asuvad elektriliinid Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Moldova teatas teisipäeval, et öiste Venemaa rünnakute tõttu Ukrainale langes rivist välja riigi peamine Euroopaga ühendav elektriliin.

Moldova impordib elektrit Rumeeniast peamiselt Lõuna-Ukrainat läbiva elektriliini kaudu.

"Öised rünnakud katkestasid Moldova peamise elektriühenduse Euroopaga. Alternatiivsed liinid on kasutusel, kuid olukord on endiselt habras. Ainuvastutus lasub Venemaal," kirjutas president Maia Sandu sotsiaalmeediaplatvormil X.

Valitsus teatas Telegramis, et praegu on alternatiivina kasutusel neli Rumeenia ja Moldova vahelist väiksemat ühendusliini.

"Kutsume avalikkust üles kasutama tipptundidel energiat säästlikult, et vältida elektri ülekande- ja jaotusvõrkude ülekoormamist," seisab teates.

Moldova välisministeerium mõistis Venemaa rünnakud hukka.

"Selline tegevus kahjustab piirkondlikku energiajulgeolekut ja seab ohtu elutähtsa tsiviiltaristu," kirjutas ministeerium Telegramis.

Isaccea-Vulcănești elektriliin sai kahjustada ka jaanuari lõpus, kui häired Ukraina elektrivõrgus põhjustasid elektrikatkestusi nii Moldovas kui ka Ukrainas.

Moldovas jäid pealinn ja teised linnad mitmeks tunniks elektrita. Liiklust ja piiriületusi korraldati käsitsi.

Moldova toodab ise elektrit, kuid kasutab ka importi, peamiselt naaberriigist Rumeeniast.

Pärast 2022. aasta sissetungi on Venemaa sageli sihikule võtnud Ukraina energiataristu ning Kiievi sõnul on see talv olnud seni kõige raskem.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

14:28

Kelly Sildaru pääses rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

loe: kultuur

14:06

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

13:43

Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

12:26

Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

loe: eeter

14:49

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

12:45

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

12:08

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

10:50

Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

Raadiouudised

12:50

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

12:50

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

12:35

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

10:40

Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu

10:00

Tallinnas testitakse uuendatud trollitaristut

09:55

Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

09:50

Ilm püsib päeval sajuta

09:25

Raadiouudised (24.03.2026 09:00:00)

23.03

Päevakaja (23.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo