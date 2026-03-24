Riia lennujaam pakub lennufirmadele soodustusi uute sihtkohtade avamiseks

Läti valitsus kiitis heaks Riia lennujaama uue toetusprogrammi, mille eesmärk on julgustada lennufirmasid laiendama liinivõrku ja suurendama Riiat läbivate reisijate arvu, vahendas LSM.

"Kuigi reisijate arv Riia lennujaamas taastub järk-järgult, seisab lennundussektor endiselt silmitsi struktuursete väljakutsetega. Geopoliitiliste häirete tõttu pole reisijate kogumaht jõudnud 2019. aasta tasemele, peamiselt transiit- ja ümberistumisliikluse märkimisväärse languse tõttu, mida ei ole praegu võimalik täielikult taastada," seisis Riia lennujaama teates.

Lennujaam märkis, et samal ajal näitab otselendude segment positiivset arengut ja ületab aasta alguses 2019. aasta taset kuue ja märtsis koguni 11 protsendi võrra.

Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odina rõhutas, et toetusprogramm on lennujaamale hädavajalik, et kohaneda lennundusvaldkonna uue tegelikkusega.

"Kui otselendude segment toimib hästi, siis geopoliitilistest teguritest tingitud transiitliikluse vähenemine mõjutab oluliselt üldist kasvu. Uus raamistik võimaldab liinivõrku sihipärasemalt arendada ja tugevdada Riia rolli piirkondliku lennundussõlmena," ütles Odina.

Muudatustega uuendatakse lennujaamatasude süsteemi ning kehtestatakse paindlikumad tingimused uute liinide ja reisijate arvu kasvu toetamiseks. Ametlik teadaanne ei sisaldanud esialgu täpsemat teavet hindade ega rahaliste üksikasjade kohta.

"Riia lennujaam pakub nii soodustusi uute sihtkohtade avamiseks kui ka reisijate arvuga seotud stiimuleid. Need meetmed aitavad vähendada riske, millega lennufirmad uute liinide avamisel või mahu suurendamisel silmitsi seisavad," märkis lennujaam.

Uute sihtkohtade soodustused kehtivad lennufirmadele, mis avavad varem teenindamata liine, ning neid antakse piiratud ajaks, et toetada käivitusfaasi, kus nõudlus alles kujuneb ja äririsk on suurem.

Kasvustiimuleid rakendatakse aga siis, kui lennufirma suurendab reisijate arvu võrreldes määratletud võrdlusperioodiga, märgiti teates, täpsustamata soodustuste suurust, kestust või võrdlusperioodi määratlust.

Uus süsteem jõustub 1. aprillil.