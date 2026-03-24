Riia lennujaam pakub lennufirmadele soodustusi uute sihtkohtade avamiseks

Riia lennujaam. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Läti valitsus kiitis heaks Riia lennujaama uue toetusprogrammi, mille eesmärk on julgustada lennufirmasid laiendama liinivõrku ja suurendama Riiat läbivate reisijate arvu, vahendas LSM.

"Kuigi reisijate arv Riia lennujaamas taastub järk-järgult, seisab lennundussektor endiselt silmitsi struktuursete väljakutsetega. Geopoliitiliste häirete tõttu pole reisijate kogumaht jõudnud 2019. aasta tasemele, peamiselt transiit- ja ümberistumisliikluse märkimisväärse languse tõttu, mida ei ole praegu võimalik täielikult taastada," seisis Riia lennujaama teates.

Lennujaam märkis, et samal ajal näitab otselendude segment positiivset arengut ja ületab aasta alguses 2019. aasta taset kuue ja märtsis koguni 11 protsendi võrra.

Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odina rõhutas, et toetusprogramm on lennujaamale hädavajalik, et kohaneda lennundusvaldkonna uue tegelikkusega. 

"Kui otselendude segment toimib hästi, siis geopoliitilistest teguritest tingitud transiitliikluse vähenemine mõjutab oluliselt üldist kasvu. Uus raamistik võimaldab liinivõrku sihipärasemalt arendada ja tugevdada Riia rolli piirkondliku lennundussõlmena," ütles Odina.

Muudatustega uuendatakse lennujaamatasude süsteemi ning kehtestatakse paindlikumad tingimused uute liinide ja reisijate arvu kasvu toetamiseks. Ametlik teadaanne ei sisaldanud esialgu täpsemat teavet hindade ega rahaliste üksikasjade kohta.

"Riia lennujaam pakub nii soodustusi uute sihtkohtade avamiseks kui ka reisijate arvuga seotud stiimuleid. Need meetmed aitavad vähendada riske, millega lennufirmad uute liinide avamisel või mahu suurendamisel silmitsi seisavad," märkis lennujaam. 

Uute sihtkohtade soodustused kehtivad lennufirmadele, mis avavad varem teenindamata liine, ning neid antakse piiratud ajaks, et toetada käivitusfaasi, kus nõudlus alles kujuneb ja äririsk on suurem. 

Kasvustiimuleid rakendatakse aga siis, kui lennufirma suurendab reisijate arvu võrreldes määratletud võrdlusperioodiga, märgiti teates, täpsustamata soodustuste suurust, kestust või võrdlusperioodi määratlust.

Uus süsteem jõustub 1. aprillil.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:54

Riik kuulutas välja maismaatuule elektri vähempakkumise

14:49

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

14:44

Riia lennujaam pakub lennufirmadele soodustusi uute sihtkohtade avamiseks

14:33

Kell 20 "Impulsis" Joller, Keres, Tillmann ja Randpere vaktsineerimisest

14:28

Kelly Sildaru pääses rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

14:25

"Impulss": õpilase vaktsiinist keeldumise taga võib olla ka tema enda soov

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

14:06

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

13:49

Ungari välisminister tunnistas suhtlust Venemaaga enne ja pärast EL-i kohtumisi

13:47

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hanno Pevkur

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.03

Sõja 1489. päev: Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

23.03

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

23.03

Atlandi hoovuste kollaps tooks Eestisse karmima talve, ent jätaks suvesooja

07:19

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

23.03

Trump lükkas Iraani energiataristu pommitamise edasi, nafta hind langeb Uuendatud

23.03

Riigikogu kantselei direktor: ametniku vallandamine oli vältimatu

23.03

Kohus: ajakirjanik peab Pruunsillale kahjuhüvitiseks maksma 500 eurot

23.03

Meedia: Ungari välisminister andis aastaid Venemaale EL-i salainfot

04:53

Linnahalli lammutamise plaani kõrval otsib pealinn jätkuvalt ka investoreid

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

ilmateade

loe: sport

14:28

Kelly Sildaru pääses rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

loe: kultuur

14:06

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

13:43

Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

12:26

Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

loe: eeter

14:49

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

12:45

VIDEO | Munakoorest murumunade valmistamisõpetus

12:08

Romeo Jaagup Tuisk: see võimas muusikal on minu eluprojekt

10:50

Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

Raadiouudised

12:50

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

12:50

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

12:35

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (24.03.2026 12:00:00)

10:40

Taani peaministriparteile ennustatakse valimisvõitu

10:00

Tallinnas testitakse uuendatud trollitaristut

09:55

Lähis-Ida kriis tõi Tallinna Sadama kruiisihooaja alguse varasemaks

09:50

Ilm püsib päeval sajuta

09:25

Raadiouudised (24.03.2026 09:00:00)

23.03

Päevakaja (23.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo