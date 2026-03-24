Kolmapäeval on sooja kuni 13 kraadi

Foto: Airika Harrik/ERR
Kolmapäeva öösel liigub üle Põhjamere Taani väinade suunas uus osatsüklon, mille serv laieneb Eesti kohale ja edelavoolus jõuab meieni ka soojem õhumass. Kohati sajab vähest vihma, varahommikul tihedamalt saartel ning hiljem levib sadu edasi mandrile. Päeval liigub osatsüklon Taani väinadelt üle Lõuna-Rootsi aeglaselt põhja poole ja Eesti jääb selle idaserva. Aeg-ajalt sajab vihma, pärastlõunal sajud hõrenevad.

Öö tuleb pilves selgimisega ja kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-12, puhanguti kuni 17 m/s. Ja sooja on 2 kuni 7 kraadi.

Hommikul on taevas pilves ning saartele jõudnud tihedam vihmasadu levib edasi mandrile. Puhub valdavalt lõunatuul 4-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhusooja on 2 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning sadu hõreneb pärastlõunal. Puhub valdavalt lõunatuul 5-13, puhanguti kuni 19 m/s. Ja sooja on 7 kuni 13, tuulepealsel rannikul kõigest kuni 4 kraadi.

Neljapäeva öö tuleb veel sama soe kui homne - õhutemperatuur jääb 2 kuni 8 kraadi vahele, päeval on 6 kuni 11, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi. Öö on mitmel pool vihmane, päeval sajab kohatist vihma Ida-Eestis. Reede öösel langeb aga õhutemperatuur taas miinustesse ja jahedamad ööd püsivad ka nädalavahetusel. Päevane õhusoe jääb reedest pühapäevani vahemikku 7 kuni 13 kraadi. Tuulepealsel rannikul on jahedam. Kohatist vähest vihma sajab reedel ja pühapäeval, laupäev peaks tulema sajuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

