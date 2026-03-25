Venemaalt saabunud droon kukkus ka Läti territooriumile

"Kell 2.19 tuvastasid meie radarid märke, et tundmatu õhuobjekt läheneb Läti territooriumile ja ületab riigipiiri. Me täheldasime seda ka oma akustiliste anduritega ja meie õhukaitserühm saadeti välja," rääkis Läti relvajõudude ühendstaabi ülema asetäitja, brigaadikindral Egils Leščinskis Läti televisiooni hommikusaates.

Ta märkis, et objekt plahvatas umbes kell 2.30. Detonatsioon toimus Krāslava rajoonis Dobročina küla lähedal. Sündmuskohale suundusid relvajõudude, riigipolitsei ja piirivalve üksused. Drooni jäänused on sündmuskohalt leitud.

Leščinskise sõnul otsitakse kõik drooni osad üles, et saada juhtunust terviklik pilt.

Kindral märkis ka, et objekti tootjat ja päritoluriiki pole veel kindlaks tehtud.

Leščinskis ütles, et see polnud ainus intsident sel ööl – umbes kell 00.50 tuvastasid andurid objekti, mis oli lennanud Valgevenest Lätti, teinud siis tagasipöörde ja sisenenud Venemaa territooriumile.

Küsimusele, kas ta usub, et see oli kahe agressorriigi koordineeritud tegevus, vastas Leščinskis, et tõenäoliselt mitte: "Lennuvahend kaldus suure tõenäosusega kursilt kõrvale või oli elektromagnetilise sõjapidamise meetmete mõju all, kaitstes samal ajal mõningaid tehniliselt olulisi objekte."

Vastates Läti elanike turvatunde kohta, ütles Leščinskis: "See juhtum näitab, et keegi meist ei saa end täiesti turvaliselt tunda, kui naaberriikides toimuvad sõjalised operatsioonid. Kahjuks oleme naaberriik ja keegi ei saa sellistes oludes täielikku ohutust garanteerida."

Tsiviilelanike turvalisusele ega Läti õhuruumile edasist ohtu ei ole tuvastatud.

Ükski tsiviilisik vigastada ei saanud ja tsiviilinfrastruktuurile kahju ei tekitatud. Juhtumi asjaolude uurimine on käimas.

Leščinskis teatas, et idapiiri rajoonides on pimedal ajal kehtestatud ajutised õhuruumi piirangud tsiviillennuliiklusele.

Läti peaminister: Venemaa kasutab maailma tähelepanu kandumist Iraanile

Läti peaminister Evika Silina ütles kolmapäeva hommikul intervjuus TV3 saatele "900 sekundit", et Ukraina koges teisipäeval üht suurimat Venemaa rünnakut.

"Eile õhtul toimus tõsine lahing, kus ukrainlased tõrjusid rünnakuid oma riigi vastu," ütles Silina.

Peaministri sõnul näib praegu, et Lätis alla kukkunud droon võib olla Ukraina oma, nagu juhtus varem Leedus. Silina teatas ka, et sarnane intsident leidis aset ka Eestis, kus droon tabas taristuobjekti.

Silina rõhutas, et ajal, mil rünnakud Ukrainale on sagedased, tuleb arvestada nende tagajärgedega piirialal – Ukraina vastupanu on tugev ja Läti asub sõjatsooni lähedal.

Peaministri sõnul kasutab Venemaa ära hetke, mil globaalne tähelepanu on rohkem suunatud sündmustele Lähis-Idas.

Kaitseminister Andris Spruds teatas, et katkestas juhtumi tõttu oma töövisiidi Ukrainasse ja naaseb Lätti.