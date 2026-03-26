Vene ametnikud ja sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Leningradi oblastis asuv suur naftatöötlemistehas sattus droonirünnaku alla, vahendas The Kyiv Independent.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 26. märtsil kell 5.50:

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist

Viimased rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina tabas 25. märtsil Ust-Luga sadamat ja Viiburis asuvat Venemaa sõjalist jäälõhkujat. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ust-Luga sadam oli veel ka 26. märtsil leekides.

The fire is still burning in the port of Ust-Luga.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas neljapäeva varahommikul, et droonirünnak tabas Kiriši piirkonda, kus asub üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Drozdenko väitis, et piirkonnas tulistati alla üle 20 Ukraina drooni.

Kohalikud elanikud teatasid, et naftatöötlemistehas sattus rünnaku alla. The Kyiv Independent märkis, et ei saa neid väiteid praegu kinnitada ega ümber lükata.

Sikorski: Ukraina ründab sõjalisi sihtmärke ja Putin kirikuid

Poola välisminister Radosław Sikorski rõhutas kolmapäeval Ukraina ja Venemaa rünnakute asümmeetriat ehk Kiiev võtab sihikule sõjalised objektid ja Venemaa ründab tsiviilobjekte.

"Ukraina ründab sõjalisi sihtmärke, näiteks sadamaid, mida kasutatakse Putini sõjamasinat rahastava nafta ümberlaadimiseks. Venemaa aga ründab kirikuid. Loodan, et see annab mõtteainet kõigile neile usulistele või pseudousulistele fanaatikutele, kes näevad Venemaad kristluse kantsina," rääkis Sikorski.

Venelased tahavad Ukrainat Shahedidega rünnata ööpäevaringselt ja püüdsid seda saavutada juba 2025. aastal, vahendas portaal Unian varem päeval Ukraina Julgeolekunõukogu juures tegutseva desinformatsiooni vastase võitluse keskuse juhi leitnant Andri Kovalenko sõnu.

"Venelased üritavad praegu minna üle ööpäevaringse intensiivsele Shahedide saatmisele, mida nad tahtsid saavutada juba 2025. aastal," sõnas Kovalenko.

Sõjaväelane lisas, et selleks, et praegu sellises koguses droone välja saata, pidi Venemaa mõnda aega ressursse koguma.

"Et neid praegu sellises koguses lähetada, kogusid nad pikka aega teatud ressursse. Seega ei suuda nad seda siiani stabiilselt teha," rõhutas Kovalenko.