Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 26. märtsil kell 20.30:

- NATO: kõik liitlaste poolt Ukrainale tellitud USA relvad on tarnitud või teel;

- Ukraina kinnitas rünnakut Leningradi oblastis asuvale rafineerimistehasele;

- WP: Pentagon kaalub Ukrainale mõeldud abi suunamist Lähis-Itta;

- Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist;

- Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes ööpäevaga kaks inimest;

- Sikorski: Ukraina ründab sõjalisi sihtmärke ja Putin kirikuid;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit.

NATO: kõik liitlaste poolt Ukrainale tellitud USA relvad on tarnitud või teel

NATO teatas neljapäeval, et kõik Kiievi liitlaste poolt spetsiaalse NATO programmi kaudu rahastatud USA relvad on Ukrainale üle antud või on parajasti teel.

Avaldus järgnes väljaande Washington Post uudisele, mille kohaselt kaalub Pentagon algselt Ukrainale mõeldud relvastuse ümbersuunamist Lähis-Itta.

Iraani sõda on tekitanud pingeid USA armee kõige olulisemate laskemoonavarude tarnimisel.

"Kõik, mille eest NATO liitlased ja partnerid on PURL-i kaudu tasunud, on Ukrainale tarnitud või on sinna jõudmas," ütles NATO pressiesindaja Allison Hart, viidates prioriteetsete Ukraina vajaduste nimekirja (PURL) skeemile.

Ukraina kinnitas rünnakut Leningradi oblastis asuvale rafineerimistehasele

Ukraina väed andsid ööl vastu neljapäeva löögi Leningradi oblastis Kiriši linnas asuvale naftatöötlemistehasele Kinef, kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap.

Rünnak toimus vaid üks öö pärast kolmapäeval toimunud ulatuslikku õhuoperatsiooni, mille käigus tabas Ukraina Ust-Luga Läänemere sadama energiaterminali ja Viiburi sadamas asuvat Vene sõjaväe jäälõhkujat.

Peastaabi teatel puhkes tehases tulekahju, milles süttisid toornafta töötlemisüksused ja kaks mahutit. Kahjustuste täielik ulatus on alles selgitamisel.

Kiriši rafineerimistehas on üks Venemaa kolmest suuremast, selle aastane töötlemisvõimsus on umbes 20–21 miljonit tonni toornaftat. Tehas toodab üle kuue protsendi Venemaa kogu rafineeritud naftast, sealhulgas laias valikus kütuseid, mis toetavad riigi relvajõude.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas samuti droonirünnakust Kirišis. Tema väitel tulistati piirkonnas alla üle 20 Ukraina drooni. "Tööstustsoonis on kahjustusi," märkis Drozdenko, nimetamata rafineerimistehast otsesõnu.

Ohvritest teateid ei ole.

Ukraina väed on Kiriši rafineerimistehast rünnanud ka varem. Pärast 2025. aasta oktoobri alguses toimunud rünnakut peatas tehas teadaolevalt oma esmase töötlemisüksuse remonditöödeks. Ukraina sõjavägi võttis vastutuse ka 2025. aasta septembris ja märtsis toimunud rünnakute eest.

Kiriši naftatöötlemistehas asub Ukraina piirist enam kui 800 kilomeetri kaugusel. See avati 2017. aastal ning selle aastane töötlemisvõimsus on 17,7 miljonit tonni ehk ligikaudu 355 000 barrelit päevas.

Ukraina jätkab rünnakute intensiivistamist Venemaa naftatööstuse vastu isegi ajal, mil Moskva on hakanud teenima lisatulu Iraani sõjast tingitud ülemaailmsetest tarnepiirangutest.

Reuters teatas 25. märtsil, et Ukraina droonilöögid, torujuhtmete kahjustused ja tankerite arestimised on peatanud umbes 40 protsenti Venemaa naftaekspordi võimekusest, mis on rängim tarnetõrge Venemaa kaasaegses ajaloos.



WP: Pentagon kaalub Ukrainale mõeldud abi suunamist Lähis-Itta

Pentagon kaalub Ukrainale mõeldud sõjalise abi ümbersuunamist Lähis-Itta, vahendas Washington Post, viidates asjaga kursis olevatele anonüümsetele allikatele.

Võimalik muudatus tuleneb USA operatsioonide laienemisest Iraani vastu. See on tekitanud Kiievis muret, et Venemaa intensiivistuvate rünnakute taustal võivad viibida kiiremas korras vajalikud õhutõrjetarned.

Aruannete kohaselt on kõnealuste relvade hulgas õhutõrjeraketid, mis on tellitud programmi PURL kaudu. See programm võimaldab teistel NATO liikmetel rahastada Ukrainale mõeldud USA relvade hankimist. Üks Ukraina ametnik kinnitas väljaandele Kyiv Independent, et Kiiev on sellise võimaluse pärast mures.

USA sõjaministeeriumi ametnik märkis detaile täpsustamata, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi on jätkuvalt pühendunud nii oma vägede kui ka liitlaste varustamisele.

"Ameerika Ühendriikide sõjavägi on maailma võimsaim ning me tagame, et nii USA vägedel kui ka meie liitlastel ja partneritel on võitlemiseks ja võitmiseks vajalik olemas," ütles ametnik väljaandele Kyiv Independent. "Operatiivjulgeoleku kaalutlustel ei kommenteeri me konkreetseid liitlaste või partnerite vajadusi ega käimasolevaid toetusmeetmeid."

Erinevalt Joe Bideni administratsioonist on president Donald Trumpi valitsus suuresti hoidunud Ukrainale otsese sõjalise abi andmisest. Selle asemel on abi seisnenud peamiselt relvamüügis.

Võimalik abi ümbersuunamine toimub ajal, mil Venemaa on õhurünnakuid intensiivistanud. Ajavahemikus 23.–24. märts sooritas Moskva 24 tunni jooksul Ukraina vastu ligi 1000 ründedrooniga ühe täiemahulise sõja suurima õhurünnaku.

Euroopa pealinnad on väljendanud muret, et Washington kulutab Lähis-Ida operatsioonide käigus kiiresti oma laskemoonavarusid. Ametnikud pelgavad, et selline tempo võib edasi lükata nende endi tellimusi ja häirida USA süsteemide tarnimist Ukrainale PURL-programmi raames.

Lõplikku otsust varustuse ümbersuunamise kohta pole veel vastu võetud.

Trumpi administratsioon on ka varem sõjalise abi Ukrainale peatanud, et avaldada Kiievile survet rahukõneluste alustamiseks Venemaaga. PURL-programmi kaudu toimuva abi peatamine oleks esimene sedalaadi samm selles projektis.

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist

Vene ametnikud ja sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Leningradi oblastis asuv suur naftatöötlemistehas sattus droonirünnaku alla, vahendas The Kyiv Independent.

Viimased rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina tabas 25. märtsil Ust-Luga sadamat ja Viiburis asuvat Venemaa sõjalist jäälõhkujat. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ust-Luga sadam oli veel ka 26. märtsil leekides.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas neljapäeva varahommikul, et droonirünnak tabas Kiriši piirkonda, kus asub üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Drozdenko väitis, et piirkonnas tulistati alla üle 20 Ukraina drooni.

Kohalikud elanikud teatasid, et naftatöötlemistehas sattus rünnaku alla. The Kyiv Independent märkis, et ei saa neid väiteid praegu kinnitada ega ümber lükata.

Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes ööpäevaga kaks inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt kaks tsiviilisikut ja vähemalt 34 sai vigastada, teatasid piirkondlikud võimud neljapäeval.

Venemaa ründas 153 drooniga, vähemalt 16 drooni murdsid kaitsest läbi ja ründasid 11 sihtmärki. Harkivi oblastis hukkus Venemaa rünnakus üks 70-aastane naine, vigastada sai kaheksa inimest. Teises rünnakus Harkivi oblasti vastu hukkus Klõnova-Novoselivka külas üks 61-aastane mees.

Hersoni oblastis ründas Venemaa 38 asulat, vigastada sai vähemalt üheksa inimest. Venemaa ründas veel Sumõ, Dnipropetrovski, Donetski, Zaporižžja ja Odessa oblasteid.

Sikorski: Ukraina ründab sõjalisi sihtmärke ja Putin kirikuid

Poola välisminister Radosław Sikorski rõhutas kolmapäeval Ukraina ja Venemaa rünnakute asümmeetriat ehk Kiiev võtab sihikule sõjalised objektid ja Venemaa ründab tsiviilobjekte.

"Ukraina ründab sõjalisi sihtmärke, näiteks sadamaid, mida kasutatakse Putini sõjamasinat rahastava nafta ümberlaadimiseks. Venemaa aga ründab kirikuid. Loodan, et see annab mõtteainet kõigile neile usulistele või pseudousulistele fanaatikutele, kes näevad Venemaad kristluse kantsina," rääkis Sikorski.

Venelased tahavad Ukrainat Shahedidega rünnata ööpäevaringselt ja püüdsid seda saavutada juba 2025. aastal, vahendas portaal Unian varem päeval Ukraina Julgeolekunõukogu juures tegutseva desinformatsiooni vastase võitluse keskuse juhi leitnant Andri Kovalenko sõnu.

"Venelased üritavad praegu minna üle ööpäevaringse intensiivsele Shahedide saatmisele, mida nad tahtsid saavutada juba 2025. aastal," sõnas Kovalenko.

Sõjaväelane lisas, et selleks, et praegu sellises koguses droone välja saata, pidi Venemaa mõnda aega ressursse koguma.

"Et neid praegu sellises koguses lähetada, kogusid nad pikka aega teatud ressursse. Seega ei suuda nad seda siiani stabiilselt teha," rõhutas Kovalenko.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 292 170 (võrdlus eelmise päevaga +1210);

- tankid 11 807 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 278 (+4);

- suurtükisüsteemid 38 795 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1698 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1337 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 198 389 (+2038);

- tiibraketid 4491 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 85 352 (+201);

- eritehnika 4098 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.