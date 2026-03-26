USA lükkas rünnakud Iraani elektrijaamadele edasi

USA president Donald Trump teatas neljapäeval pärast Teherani valitsuse palvet, et ei ründa esialgu Iraani elektrijaamu, millega oli varem ähvardatud.

Trumpi hinnangul edenevad läbirääkimised islamivabariigiga väga hästi.

"Vastavalt Iraani valitsuse palvele olgu see avaldus kinnituseks, et peatan elektrijaamade hävitamise perioodi kümneks päevaks kuni 6. aprillini 2026. aastal kell 20.00 Idaranniku aja järgi," täpsustas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Kõnelused on käimas ja hoolimata valeuudiste meedia ning teiste ekslikest vastupidistest väidetest lähevad need väga hästi," kinnitas president.