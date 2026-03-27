Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas kolmandat ööd järjest Leningardi oblasti energiataristut. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ust-Luga sadamat tabas taas Ukraina droonirünnak.

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak

Ukrainian attack drones reportedly managed to hit Russia's major Baltic oil export terminal at the port of Ust-Luga again tonight. pic.twitter.com/XdVqI2VSoQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 26, 2026

Viimased rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina tabas 25. märtsil Ust-Luga sadamat ja Viiburis asuvat Venemaa sõjalist jäälõhkujat. Neljapäeval andsid ukrainlased aga löögi Leningradi oblastis Kiriši linnas asuvale naftatöötlemistehasele Kinef.

New York Post: Ukraina hävitas nelja päevaga üle 6000 Vene sõduri

Ukraina on suutnud tänu sõjalistele uuendustele tõrjuda Vene vägede massilisi rünnakuid ja likvideerinud nelja päeva jooksul üle 6000 sissetungija, kirjutas neljapäeval väljaanne New York Post.

Artiklis märgitakse, et hoolimata karmist talvest ja Venemaa rekordilistest rünnakutest suutis Ukraina peatada inimlaine taktikat kasutavate Vene vägede edasitungi.

Eelkõige hävitati eelmisel nädalal Šandrõholove küla lähedal 500-pealine Vene jalaväelaste rühm, mis oli varustatud kümnete soomukitega.

Väljaande teatel likvideeris Ukraina selle ründeüksuse miinide, miinipildujate, suurtükitule ja droonide abil – ilma ühtegi sõdurit eesliinile saatmata.

Väljaanne illustreeris artiklit fotodega Ukraina maapealsest robotkompleksist Lut ja droonipüüdjast P1-Sun.

Venemaa seisab silmitsi raskustega katsetes murda läbi niinimetatud kindluste vööndist Donetski oblastis ning ekspertide hinnangul on selle vallutamine 2026. aastaks ebatõenäoline, kuigi sissetungijad võivad märkimisväärsete kaotuste hinnaga saavutada üksikuid taktikalisi edusamme.

Ukraina võimele Venemaa pealetungile vastu seista on artikli hinnangul kaasa aidanud nende sõjaaja innovatsioon mehitamata õhusõidukite valdkonnas, aga ka vaenlase droonide tõrjumise tehnoloogia.

"Nende innovatsioonitase on lihtsalt uskumatult kõrge," ütles USA kosmosejõudude kindralleitnant Stephen Whitney teisipäeval USA kongressis kõneledes.