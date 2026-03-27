Läti seim toetas kaitsekulude tõstmist viie protsendini SKP-st

Eelnõu eest vastutava rahanduskomisjoni juht Anda Čakša ütles, et riigikaitse rahastamise suurendamine on riigi tähtsaim prioriteet.

"See otsus on oluline nii meie julgeoleku tugevdamiseks kui ka selge signaal meie NATO liitlastele Läti pühendumusest pikaajalisele kaitseinvesteeringutele. Samal ajal on kaitseinvesteeringud majandusarengu oluliseks edasiviivaks jõuks, edendades kohaliku tööstuse, innovatsiooni ja taristu arengut," ütles Čakša.

Sel aastal peaksid Läti kaitsekulud olema 4,9 protsenti SKP-st. Kehva majanduskasvu korral võivad kulud ületada aga juba sel aastal viie protsendi piiri. Veel kümme aastat tagasi kulutas Läti riigikaitsele vaid ühe protsendi SKP-st.