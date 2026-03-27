Tartu Postimees: Raha hoiu-laenuühistu lõpetab tegevuse

Hoiu-laenuühistute sektorist tuleb taas halbu uudiseid: tegevuse lõpetab Tartus tegutsev Raha hoiu-laenuühistu, kirjutab Tartu Postimees. Ühistu juhatus on teinud likvideerimisotsuse, kuna uus hoiu-laenuühistute seadus ei võimalda nende sõnul senisel kujul edasi tegutseda. Ühistu on juba peatanud kõik väljamaksed ja pole teada, millal ning kui palju hoiustajad oma raha kätte saavad.

Ühistu juhatuse esimees Alar East ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" täpsemaid kommentaare anda, öeldes vaid, lõpliku otsuse teeb üldkoosolek.

Eelmise aasta majandusaasta aruanne ei ole ettevõttel veel esitatud. Üle-eelmise aasta seisuga oli ühistul 460 liiget. East ei avaldanud, kui palju on hoiustajaid ja hoiuseid praegu.