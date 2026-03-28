X!

Sõja 1494. päev: Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast

{{1774673280000 | amCalendar}}
Jaroslavli naftarafineerimisetahases Slavneft-YaNOS puhkes pärast Ukraina õhurünnakut tulekahju.
Jaroslavli naftarafineerimisetahases Slavneft-YaNOS puhkes pärast Ukraina õhurünnakut tulekahju. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva õhurünnaku Venemaal Jaroslavlis asuvale naftatöötlemistehasele. Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukrainas suure õhurünnaku, milles sai vähemalt viis inimest surma ja vähemalt 13 vigastada.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 28. märtsil kell 16.13:

- Katar, AÜE ja Ukraina sõlmisid õhutõrjelepingu;

- Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast;

- Venemaa õhurünnakutes hukkus viis ja sai viga 13 ukrainlast;

- Sõbiha: Venemaa talvine terror ei saavutanud Kremli seatud eesmärke;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit;

Katar, AÜE ja Ukraina sõlmisid õhutõrjelepingu

Ukraina allkirjastas laupäeval Katari ja Araabia Ühendemiraatidega kaitsekokkuleppe, mis hõlmab koostööd raketi- ja drooniohtude tõrjumisel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski siirdus sel nädalal ringreisile Pärsia lahe riikidesse, mille raames teatati reedel õhutõrjelepingu sõlmimisest ka Saudi Araabiaga.

Kiiev on püüdnud rakendada oma Vene droonide allatulistamise kogemust Pärsia lahe riikide abistamiseks Iraani rünnakute tõrjumisel ning on saatnud droonitõrje eksperdid kõigisse kolme riiki, mida Zelenski oma diplomaatilise ringreisi jooksul külastas.

"Leping hõlmab koostööd tehnoloogiavaldkonnas, ühisinvesteeringute arendamist ning kogemuste vahetamist rakettide ja mehitamata õhusõidukite tõrjumisel," teatas Katari kaitseministeerium Zelenski visiidi ajal tehtud avalduses.

Ukraina ei ole avalikustanud, milles täpselt lepingute raames kokku lepiti.

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva õhurünnaku Venemaal Jaroslavlis asuvale naftatöötlemistehasele.

Vene meedia teadete ja sündmuskohalt pärit videote kohaselt registreeriti rafineerimistehases mitu droonirünnakut, mille järel puhkesid selle territooriumil tulekahjud, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina.

Venemaa võimud traditsiooniliselt ei anna selliste juhtumite kohta ammendavat infot, kuid sotsiaalmeedias levivad videod põlengutest rafineerimistehases. Tekkinud kahjude ulatust ja võimalikku mõju rafineerimistehase tegevusele alles selgitatakse, märkis RBK-Ukraina.

Toimunust tehtud videote kohaselt lähenesid droonid oma sihtmärgile loodesuunast, mitte otse edelast, kus asub Ukraina, lennates sisuliselt üle linna enne tööstustsooni ründamist. Selline trajektoor võidi valida Venemaa õhutõrje vältimiseks, kommenteeris RBK-Ukraina.

Rünnaku tagajärjel oli näha rafineerimistehase territooriumil tulekahjusid vähemalt kolmes erinevas kohas. Sealhulgas süttisid naftatooted tootmisplatvormi või töötlemisüksuse lähedal, gaas põles pärast võimalikku kahjustust töötlemisseadmetele ja samuti oli näha tulekahju mahutipargi lähedal, kus hoitakse valmistooteid ja töötlemisprotsessi vahekomponente. Kuna erinevatest nurkadest tehtud videoid on piiratud arv, on raske täpselt kindlaks teha, millised tehase sektsioonid said kahjustada.

Jaroslavli naftatöötlemistehas (tuntud ka kui Slavneft-YANOS) on üks suurimaid ja strateegiliselt olulisemaid naftatöötlemistehaseid Venemaal. Alates 1961. aastast tegutsenud rafineerimistehas kuulub ettevõttele Slavneft.

Rafineerimistehas tarnib kütust nii tsiviilturule kui ka Venemaa sõjaväele. Selle tootmisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni naftat aastas (umbes 300 000 barrelit päevas).

Jaroslavli naftatöötlemistehas asub Jaroslavli linna kõrval, Moskvast umbes 250 kilomeetri kaugusel kirdes. Tehas jääb Ukraina piirist rohkem kui 700 kilomeetri kaugusele, mida peeti pikka aega Venemaa infrastruktuuri jaoks Ukraina rünnakute suhtes ohutuks distantsiks.

Sel nädalal on Ukraina korraldanud mitmeid õhurünnakuid Venemaa Läänemere-äärsetele naftasadamatele Primorskis ja Ust-Lugas ning tabanud ka samas regioonis tegutsenud Kiriši naftatöötlemistehast, mis on väidetavalt praeguseks töö katkestanud.

Reedel teatasid Vene võimud, et peatavad alates 1. aprillist täielikult bensiiniekspordi.

Venemaa õhurünnakutes hukkus viis ja sai viga 13 ukrainlast

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukrainas suure õhurünnaku, milles sai vähemalt viis inimest surma ja vähemalt 13 vigastada.

Vene relvajõud saatsid Ukraina pihta 273 drooni, Ukraina õhutõrje tulistas neist alla 252, aga 21 pääses läbi, teatas Ukraina vägede pressiteenistus.

Kõige rohkem kannatasid Odessa elanikud, mille suunas saadeti 60 drooni ja kus rünnak kestis varaste hommikutundideni.

Odessa oblasti kuberner Serhi Lõsak teatas, et päästeteenistused jätkavad rusude läbiotsimist ning teadaolevalt on hukkunud kaks ja vigastada saanud vähemalt 11 inimest, sealhulgas üks laps.

Vene väed tabasid äsjases rünnakus Ukrainale sünnitusmaja, elamuid, ettevõtteid, sadamat ja kriitilist infrastruktuuri, kirjutas president Volodõmõr Zelenski sotsiaalmeedias.

"Iga selline rünnak tõestab, et Venemaa ei taha sõda lõpetada. Seetõttu on igasugune surve leevendamine ohtlik. Ja koordineeritud töö inimeste ja elude kaitsmiseks aitab meid, aitab meie riigi kaitset ja diplomaatiat," kirjutas Zelenski.

Viimaste Vene rünnakute sihtmärkide hulgas oli ka Ukraina presidendi kodulinn Krõvõi Rih, kus ametnike sõnul hukkus kaks meest ja sai vigastada veel kaks. Tabamuse sai tööstushoone ning puhkes mitu tulekahju.

Poltaava oblastis tabasid Venemaa rünnakud maju ja tööstusrajatist, tappes ühe inimese, teatas oblasti kuberner Vitali Djakovnõtš.

Lisaks sai kaks inimest surma ja 17 vigastada rindelähedastes oblastites viimase 24 tunni jooksul toimunud Venemaa rünnakutes.

Zaporižžja oblastis hukkus Venemaa rünnakus üks ja sai vigastada kaks tsiviilisikut, kahjustada said kümned kodud, autod ja infrastruktuur, teatas kuberner Ivan Fedorov.

Donetski oblastis hukkus Venemaa rünnakutes üks tsiviilisik ja sai vigastada kuus, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Hersoni oblastis said Venemaa rünnakutes tsiviiltaristule ja kodudele vigastada kuus inimest ning piirkonnast evakueeriti viis inimest, ütles kuberner Oleksandr Prokudin.

Sumõ oblastis kestis õhuhäire 20 tundi, kuna Venemaa algatas üle 90 rünnaku, milles sai vigastada kaks inimest, ütles kuberner Oleh Hrõhorov. Päeva jooksul evakueeriti 17 inimest.

Sõbiha: Venemaa talvine terror ei saavutanud Kremli seatud eesmärke

Venemaa talvine rünnakute kampaania ei saavutanud Kremli seatud eesmärke, kuna Ukraina õhutõrje suudab praegu hävitada või maha suruda umbes 90 protsenti Venemaa õhuründevahenditest ning Vene vägi kannab rindel iga kuu märkimisväärseid kaotusi, ütles reedel Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

"Venemaa talvine terror on läbi kukkunud. Agressor kaotab lahinguväljal iga kuu üle 30 000 sõjaväelase ja rohkem territooriumi, kui ta vallutab. Meie õhutõrje tabab praegu umbes 90 protsenti sihtmärkidest," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sõbiha sõnul esitas ta Prantsusmaal toimunud G7 välisministrite kohtumisel Ukraina positsiooni püsiva rahu saavutamiseks.

"Prantsusmaal toimunud G7 ministrite kohtumisel esitasin selge retsepti: USA kaasamine rahupüüdlustesse; agressori sõjakulude suurendamine; Ukraina toetamine; strateegiline selgus usaldusväärsete julgeolekugarantiide osas; ja selge tee Euroopa Liidu liikmesuse poole," kirjutas ta.

Välisministri sõnul üritab Moskva ära kasutada globaalset ebastabiilsust, jätkata sõda Ukraina vastu ja õhutada sõda Lähis-Idas ning nõrgestada rahvusvahelise üldsuse otsusekindlust.

"Oleme oma G7 partneritele sügavalt tänulikud jätkuva eestvedamise ja toetuse eest ning selle eest, et nad tagavad Ukraina püsimise esmatähtsana. Tänane kohtumine näitas Atlandi-ülest ühtsust ühiste ja omavahel seotud julgeolekuprobleemide ees Euroopas, Lähis-Idas ning India ja Vaikse ookeani piirkonnas," märkis Sõbiha.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 294 470 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 11 812 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 297 (+10);

- suurtükisüsteemid 38 936 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1707 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1337 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 202 112 (+1501);

- tiibraketid 4491 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 85 796 (+227);

- eritehnika 4105 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Interfax-BNS, The Kyiv Independent

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:28

Leht: USA valmistub Iraanis nädalaid kestvateks maaväeoperatsioonideks

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

ETV spordisaade, 28. märts

28.03

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

28.03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

28.03

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

28.03

ERR Hollandis: turistid kogunevad kevadist tulbihooaega nautima

28.03

Pühapäeval on sooja kuni 15 kraadi

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.03

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

28.03

Sõja 1494. päev: Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

27.03

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

28.03

Meedia teatel vahetasid Kallas ja Rubio Ukraina teemal teravusi

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Ida-Virumaal Uuendatud

28.03

Reinsalu lubas praeguse valitsuse algatuste tagasipööramist

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

28.03

Jeemeni huthid ründasid Iisraeli

28.03

USA saatkond Soomes peab Räsäneni kohtuotsust murettekitavaks

ilmateade

loe: sport

28.03

Kullamäe kuumast viskekäest võiduks ei piisanud

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

ETV spordisaade, 28. märts

loe: kultuur

28.03

Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

28.03

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

28.03

Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

28.03

Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

loe: eeter

28.03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

28.03

"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

28.03

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

27.03

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

Raadiouudised

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

28.03

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

27.03

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

27.03

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

27.03

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

27.03

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
