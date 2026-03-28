Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast

Vene meedia teadete ja sündmuskohalt pärit videote kohaselt registreeriti rafineerimistehases mitu droonirünnakut, mille järel puhkesid selle territooriumil tulekahjud, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina.

Venemaa võimud traditsiooniliselt ei anna selliste juhtumite kohta ammendavat infot, kuid sotsiaalmeedias levivad videod põlengutest rafineerimistehases. Tekkinud kahjude ulatust ja võimalikku mõju rafineerimistehase tegevusele alles selgitatakse, märkis RBK-Ukraina.

Toimunust tehtud videote kohaselt lähenesid droonid oma sihtmärgile loodesuunast, mitte otse edelast, kus asub Ukraina, lennates sisuliselt üle linna enne tööstustsooni ründamist. Selline trajektoor võidi valida Venemaa õhutõrje vältimiseks, kommenteeris RBK-Ukraina.

Rünnaku tagajärjel oli näha rafineerimistehase territooriumil tulekahjusid vähemalt kolmes erinevas kohas. Sealhulgas süttisid naftatooted tootmisplatvormi või töötlemisüksuse lähedal, gaas põles pärast võimalikku kahjustust töötlemisseadmetele ja samuti oli näha tulekahju mahutipargi lähedal, kus hoitakse valmistooteid ja töötlemisprotsessi vahekomponente. Kuna erinevatest nurkadest tehtud videoid on piiratud arv, on raske täpselt kindlaks teha, millised tehase sektsioonid said kahjustada.

BREAKING: Ukrainian drones have struck the Slavneft‑YANOS oil refinery in Russia's Yaroslavl Oblast. — World Source News (@Worldsource24) March 28, 2026

Jaroslavli naftatöötlemistehas (tuntud ka kui Slavneft-YANOS) on üks suurimaid ja strateegiliselt olulisemaid naftatöötlemistehaseid Venemaal. Alates 1961. aastast tegutsenud rafineerimistehas kuulub ettevõttele Slavneft.

Rafineerimistehas tarnib kütust nii tsiviilturule kui ka Venemaa sõjaväele. Selle tootmisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni naftat aastas (umbes 300 000 barrelit päevas).

Jaroslavli naftatöötlemistehas asub Jaroslavli linna kõrval, Moskvast umbes 250 kilomeetri kaugusel kirdes. Tehas jääb Ukraina piirist rohkem kui 700 kilomeetri kaugusele, mida peeti pikka aega Venemaa infrastruktuuri jaoks Ukraina rünnakute suhtes ohutuks distantsiks.

Sel nädalal on Ukraina korraldanud mitmeid õhurünnakuid Venemaa Läänemere-äärsetele naftasadamatele Primorskis ja Ust-Lugas ning tabanud ka samas regioonis tegutsenud Kiriši naftatöötlemistehast, mis on väidetavalt praeguseks töö katkestanud.

Reedel teatasid Vene võimud, et peatavad alates 1. aprillist täielikult bensiiniekspordi.

Sõbiha: Venemaa talvine terror ei saavutanud Kremli seatud eesmärke

Venemaa talvine rünnakute kampaania ei saavutanud Kremli seatud eesmärke, kuna Ukraina õhutõrje suudab praegu hävitada või maha suruda umbes 90 protsenti Venemaa õhuründevahenditest ning Vene vägi kannab rindel iga kuu märkimisväärseid kaotusi, ütles reedel Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

"Venemaa talvine terror on läbi kukkunud. Agressor kaotab lahinguväljal iga kuu üle 30 000 sõjaväelase ja rohkem territooriumi, kui ta vallutab. Meie õhutõrje tabab praegu umbes 90 protsenti sihtmärkidest," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sõbiha sõnul esitas ta Prantsusmaal toimunud G7 välisministrite kohtumisel Ukraina positsiooni püsiva rahu saavutamiseks.

"Prantsusmaal toimunud G7 ministrite kohtumisel esitasin selge retsepti: USA kaasamine rahupüüdlustesse; agressori sõjakulude suurendamine; Ukraina toetamine; strateegiline selgus usaldusväärsete julgeolekugarantiide osas; ja selge tee Euroopa Liidu liikmesuse poole," kirjutas ta.

Välisministri sõnul üritab Moskva ära kasutada globaalset ebastabiilsust, jätkata sõda Ukraina vastu ja õhutada sõda Lähis-Idas ning nõrgestada rahvusvahelise üldsuse otsusekindlust.

"Oleme oma G7 partneritele sügavalt tänulikud jätkuva eestvedamise ja toetuse eest ning selle eest, et nad tagavad Ukraina püsimise esmatähtsana. Tänane kohtumine näitas Atlandi-ülest ühtsust ühiste ja omavahel seotud julgeolekuprobleemide ees Euroopas, Lähis-Idas ning India ja Vaikse ookeani piirkonnas," märkis Sõbiha.