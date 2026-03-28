X!

USA aktsiaturud langesid poolaasta madalaimale tasemele

New Yorgi börsimaakler.
New Yorgi börsimaakler. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / MICHAEL M. SANTIAGO
USA aktsiaturgude kolm peamist indeksit langesid Lähis-Idas jätkuva sõja taustal reedel enam kui kuue kuu madalaimale tasemele.

Turud ei leidnud lohutust ka USA presidendi Donald Trumpi teadaandest, et ta andis Iraanile veel kümme päeva Hormuzi väina taasavamiseks, ähvardades Teherani vastasel juhul tema energiataristu hävitamisega. USA välisminister Marco Rubio ütles aga reedel, et USA suudab oma eesmärgid Iraanis saavutada ilma maavägedeta ja eeldas, et operatsioon lõpeb nädalate jooksul, hoolimata hiljutisest täiendavate vägede saatmisest piirkonda.

USA toornafta hind tõusis reedel 5,46 protsenti, jõudes 99,64 dollarini barreli kohta ja Euroopas müüdava Brenti toornafta hind tõusis 4,22 protsenti,  112,57 dollarini barreli kohta, kuid need ei ole nädala jooksul siiski kuigi palju muutunud, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Samas aktsiaindeksid Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq langesid kõik nädalases arvestuses viiendat nädalat järjest, mis on pikim selline seeria peaaegu nelja aasta jooksul. Neljapäeval kinnitas Nasdaq, et on korrektsioonitsoonis – mida tavaliselt defineeritakse kui 10-protsendist langust eelmisest kõrgeimast tasemest. Russell 2000, mis oli esimene korrektsiooniteel olev indeks, kinnitas seda eelmisel reedel.

"On selge, et üldine toon on muutunud väga negatiivseks ja nüüd oleme jõudnud korrektsioonitsooni," ütles SlateStone Wealthi partner ja turustrateeg Ken Polcari. "Lõppkokkuvõttes näeksin seda suure võimalusena, kuid ei imestaks, kui näeksime enne selle lõppu 15-20 protsendi suurust langust."

Esialgsetel andmetel kaotas S&P 500 indeks 110,20 punkti ehk 1,70 protsenti ja lõpetas 6366,96 punktiga, samas kui Nasdaq Composite kaotas 458,84 punkti ehk 2,14 protsenti ja lõpetas 20 949,24 punktiga. Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 803,60 punkti ehk 1,75 protsenti ja jõudis 45 156,51 punktini.

CBOE volatiilsusindeks, mida peetakse Wall Streeti hirmu mõõdupuuks, saavutas oma kõrgeima taseme alates 9. märtsist.

Ülisuured börsifirmad, mille turukapitalisatsioon on üle 200 miljardi dollari, mõjutasid S&P võrdlusindeksit enim, kusjuures Nvidia langes umbes 2 protsenti ja Amazon langes umbes 4 protsenti. Tarkvaraaktsiad olid samuti uue müügisurve all, kusjuures S&P 500 tarkvara- ja teenusteindeks langes madalaimale tasemele alates 7. aprillist.

Lisaks Amazoni survele olid 11 suurema S&P sektori seas halvima tulemusega mittehädavajalike kaupade ja teenuste sektori ettevõtete aktsiad – langes näiteks kruiisioperaator Carnival pärast oma aastase korrigeeritud kasumiprognoosi kärpimist ning samuti kukkus järsult ka teise ​​kruiisioperaatori Norwegian aktsia.

Nafta ja teiste toodete, näiteks väetise hindade tõus Iraani sõja tagajärjel on õhutanud inflatsioonihirmu ja vähendanud ootusi, et Föderaalreservil ja teistel keskpankadel on ruumi intressimäärasid langetada.

CME FedWatch Tooli andmetel ei arvesta rahaturu osalised USA Föderaalreservi leevendustega sel aastal, võrreldes kahe intressilangetamise ootustega enne Iraani konflikti puhkemist. Turud hindavad nüüd umbes 25 protsendiga tõenäosust, et föderaalreservi oktoobrikoosolekul tõstetakse intressimäär vähemalt 25 baaspunkti võrra. Philadelphia keskpanga president Anna Paulson tunnistas sõjast tulenevaid riske majandusele, kuid ei täpsustanud, mida see lähitulevikus rahapoliitika jaoks tähendab.

Reuters märkis ka, et USA tarbijate kindlustunne langes märtsis kolme kuu madalaimale tasemele, peegeldades Lähis-Ida sõja tõttu kasvanud muret majanduse seisu pärast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

09:48

Leedus tekitab segadust USA soovitus alustada Valgevenega läbirääkimisi

09:44

Arvustus. Kodumaine triller võib mõjuda ka luksuslikuna

09:44

Marianne Paimre: kokaiini hetk Eesti avalikus arutelus

09:24

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:53

Janek Paavel: uued viltused majad juba kerkivad

08:41

08:25

TÄNA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08:15

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo