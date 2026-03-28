Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Narvast

Ukraina õhurünnakutes pihta saanud Venemaa Ust-Luga sadamas puhkenud tulekahju suitsu on näha ka Narvas.

"Narva kesklinnas asuva kõrghoone katuselt on hästi näha põlengut Ust-Luga sadamas. On näha, et tohutu suitsusammas kandu kagu suunas," ütles põlengusuitsu laupäeva hommikul pildistanud ERR-i korrespondent Narvas Sergei Stepanov.

Kuna suits ei kandu otse Narvasse, siis mingit spetsiifilist haisu tunda ei ole, lisas Stepanov.

Ust-Luga sadam asub linnulennult umbes 25 kilomeetri kaugusel Narvast.

Ukraina on terve selle nädala rünnanud Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamaid Soome lahe ääres ning Kiriši naftatöötlemistehast, kus on puhkenud suured tulekahjud ja mis on väidetavalt praeguseks oma töö peatanud.