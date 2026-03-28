Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Narvast

Narvast on näha suitsu, mis tõuseb Ust-Luga sadamas toimuvast tulekahjust.
Eesti

Ukraina õhurünnakutes pihta saanud Venemaa Ust-Luga sadamas puhkenud tulekahju suitsu on näha ka Narvas.

"Narva kesklinnas asuva kõrghoone katuselt on hästi näha põlengut Ust-Luga sadamas. On näha, et tohutu suitsusammas kandu kagu suunas," ütles põlengusuitsu laupäeva hommikul pildistanud ERR-i korrespondent Narvas Sergei Stepanov.

Kuna suits ei kandu otse Narvasse, siis mingit spetsiifilist haisu tunda ei ole, lisas Stepanov.

Ust-Luga sadam asub linnulennult umbes 25 kilomeetri kaugusel Narvast.

Ukraina on terve selle nädala rünnanud Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamaid Soome lahe ääres ning Kiriši naftatöötlemistehast, kus on puhkenud suured tulekahjud ja mis on väidetavalt praeguseks oma töö peatanud.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

11:30

Loetumad uudised

27.03

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

27.03

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

27.03

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

07:56

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

27.03

Soome lahes on kinni pea 40 Vene varilaevastiku alust

27.03

Sõja 1493. päev: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

27.03

Kütuse hindu mõjutab Lähis-Ida sõja kõrval ka Eesti tanklakettide heitlus

ilmateade

loe: sport

11:30

TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

10:49

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

10:40

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

loe: kultuur

10:40

Video: Tallinna linnateatri meesnäitlejate esituses kõlas 5miinuse lugu "Vanad noormehed"

10:17

Vaata uuesti: teatriauhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

09:44

Arvustus. Kodumaine triller võib mõjuda ka luksuslikuna

08:05

Nädala album. Maria Kallastu ühtedest ja nullidest koosnev kurbpidu

loe: eeter

08:15

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

27.03

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

27.03

Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

27.03

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

Raadiouudised

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

27.03

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

27.03

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

27.03

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

27.03

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

27.03

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

27.03

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

27.03

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

27.03

Ilus kevadilm jätkub

