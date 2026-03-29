X!

Leht: USA valmistub Iraanis nädalaid kestvateks maaväeoperatsioonideks

USA sõdurid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Pentagon valmistab ette plaane maaväe nädalaid kestvateks operatsioonideks Iraanis, mis võivad hõlmata sissetunge Khargi saarele ja Hormuzi väina äärsetele rannikualadele, ehkki vabariiklasest president Donald Trump pole üksuste paigutamist veel heaks kiitnud, kirjutas laupäeval USA mainekas päevaleht Washington Post.

Võimalik maapealne operatsioon ei oleks täiemahuline sissetung, vaid hõlmaks erioperatsioonide üksuste ja tavaliste jalaväelaste liikumisi, märkis leht viitega anonüümseks jääda soovinud ametnikele.

USA välisminister Marco Rubio kinnitas reedel, et Ühendriigid suudavad saavutada kõik oma eesmärgid ilma maaväge kohale saatmata, kuid lehe kohaselt on planeerimine juba kaugele arenenud.

"Tegu ei ole viimase hetke planeerimisega," ütles üks ametnikest.

Laupäevase seisuga kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva) oli veel ebaselge, kas Trump kiidab heaks kõik kaitseministeeriumi plaanid, osa neist või lükkab need täielikult tagasi.

Kaitseministeerium lehele teemat ei kommenteerinud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Leht: USA valmistub Iraanis nädalaid kestvateks maaväeoperatsioonideks

