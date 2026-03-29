Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist

Välismaa
Satelliidifoto Ust-Luga sadama pülengust.
Satelliidifoto Ust-Luga sadama pülengust. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ukraina rünnak Venemaa Ust-Luga sadama vastu jätkus ka ööl vastu pühapäeva. Leningradi oblasti kuberneri teatel tehti piirkonnas kahjutuks ligi 31 drooni, Ust-Luga sadam on saanud kahjustada, droonirünnak jätkub.

Pühapäeval hävitati Leningradi oblasti kohal 31 drooni ja Ust-Luga sadamas kustutatakse tulekahju, teatas oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko, vahendas Interfax.

"Alates 29. märtsi rünnaku algusest Leningradi oblastile on hävitatud 31 drooni. Päästjad tegelevad Ust-Luga sadamas puhkenud tulekahju kustutamisega," kirjutas ta oma Maxi kanalis.

Lisaks peatati Venemaal öösel ukrainlaste droonirünnakute tõttu vähemalt nelja lennujaama töö.

Vene sotsiaalmeedia postitused räägivad, et Moskvas ja Moskva oblastis on suur elektrikatkestus.

Nikolajevi oblastis sai vigastada kaheksa inimest

Vene droonide rünnaku tagajärjel sai Ukrainas Nikolajevi oblastis vigastada kaheksa inimest.

"Voskresenskaja kogukonnas toimunud droonirünnaku tagajärjel sai õhtul haavata kaheksa inimest, sealhulgas seitse last. Kõik viidi haiglasse ja saavad vajalikku arstiabi," ütles Mõkolajivi oblasti administratsiooni juht Vitali Kim.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 295 830 (võrdlus eelmise päevaga +1360);

- tankid 11 820 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 24 313 (+16);

- suurtükisüsteemid 39 001 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1707 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1337 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 204 060 (+1948);

- tiibraketid 4491 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 85 977 (+181);

- eritehnika 4105 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

