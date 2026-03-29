Sotsiaaldemokraadid kogunesid Läänemetsa uuesti esimeheks valima

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sotsiaaldemokraatlik Erakond kogunes pühapäeval üldkogule, et valida kaheks aastaks esimees, aseesimehed, juhatuse liikmed ning toimkondade liikmed. Esimeheks kandideerib vaid praegune juht Lauri Läänemets.

Erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas üldkogu eel, et sotsiaaldemokraadid lähevad riigikogu valimistele vastu tugevamana kui kunagi varem.

"Demokraatiat tuleb kaitsta mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega. Niisamuti, tegudega, tuleb võidelda ebavõrdsuse kasvuga ning tuua inimestele tagasi kindlustunne ja usaldus riigi vastu. Kui täna ütleb valitsus kõige peale "ei saa" ja kehitab elukalliduse ja kobarkriiside peale õlgu, siis tegelikult peab suurte muutustega kohanemine olema valitsuse vastutus oma inimeste ees. Meie vastutust ei karda," kinnitas Läänemets. 

Aseesimeesteks kandideerivad Anti Allas, Helmen Kütt, Jevgeni Ossinovski, Kajar Lember, Lauri Paeveer, Reili Rand, Riina Sikkut, Tanel Kiik ja Züleyxa Izmailova.

Praegu on erakonna aseesimehed Anti Allas, Riina Sikkut, Jevgeni Ossinovski, Lauri Paeveer ja Tanel Kiik.

Juhatusse kandideerivad Alvar Kõiv, Andre Hanimägi, Anto Liivat, Eiki Nestor, Elo Kiivet, Helmen Kütt, Henri Kaselo, Jaak Aab, Kajar Lember, Karmo Kuri, Madis Joosep Toomel, Madle Lippus, Margit Hiiet, Mart Kullamaa, Natalie Mets, Priit Lomp ja Reili Rand.

Lauri Läänemetsa tagasivalimisele heidab varju tema suhtes käiv kriminaalmenetlus, ent erakonna liikmed Jevgeni Ossinovski ja Raimond Kaljulaid hindasid sel nädalal, et see ei hakka erakonna tegevust ja toetust riigikogu valimistele vastu minnes kuidagi pärssima.

Prokuratuuri avalike suhete talituse juhataja Helen Uldrich ütles reedel ERR-ile, et menetlus käib ning Läänemetsale kuriteokahtlustust esitatud ei ole.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

