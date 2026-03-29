Päästjad on käinud tänavu maastikutulekahjusid kustutamas enam kui 130 korda

Eesti
Foto: Päästeamet
Eesti

Päästeametil on palju tööd kulupõlengutega. Kuna kevad on väga kuiv on lõketest tingitud maastiku tulekahjude arv sel aastal võrreldes eelmise aastaga kasvanud peaaegu kolm korda.

Koduaia omanikud teavad seda põletavat ootust, mis saabub lumesulamise esimeste märkidega – saaks juba reha haarata ja armsa aia taas üles vuntsida. Nii võib taluaedade nurkadest üleskerkivaid suitsusambaid pidada üheks kevade saabumise märgiks.

"Tükk tööd on vaja teha ikka ja meil on seitse tamme. Kõik lehed on vaja kokku riisuda. Me vaatasime, et hommikul oli suurem tuul ja tegime (tule - toim) tegelikult mingi aeg tagasi. Hommikul me ei pannud. Arvasime, et võib-olla pole väga mõistlik," sõnas Aigi Hommik.

Väga kuiva kevade tõttu võib aga isegi hoolikalt valvatud lõkkest tuli levima hakata ja nii on olnud päästjate nädalavahetused, mil väljakutsete arv tõuseb hüppeliselt, tihedalt sisustatud suuremate ja väiksemate maastikutulekahjude kustutamisega. Tänavu on päästjad käinud maastikutulekahjusid kustutamas enam kui 130 korda. Eelmine aasta oli see arv samal ajal 55 ja ülemöödunud aastal 26.

"Sel aastal on ikkagi kulu kuivem kui eelmine aasta või üle-eelmine aasta. Lumi sulas päris kähku ära ja tegelikult ei jäänudki seda vett peale. Süttibki paremini," sõnas Lõuna päästekeskuse menetleja Roman Abubikirov.

Lõkke tegemine pole keelatud, kui see on hoonetest piisaval kaugusel, lõkkeplatsi ümbrus riisutud ning tuld tehakse tuulevaikse ilmaga. Vajalik on varuda ka tule kustutamise tarbeks vahendid.

"Kui on tulekustuti, siis on hea. Kui on voolik veega, on väga hea. On labidas, reha... Kui midagi muud ei ole, siis on seal igasugused nipid, et teha kasvõi omal seal jope märjaks ja sellega saab materdada. Tuld tuleks summutada," ütles Põlva päästekomando meeskonnavanem Argo Puna.

Kui tuli väljub ikkagi kontrolli alt, tuleb kindlasti helistada 112. Meeles tasub pidada sedagi, et kulu põletamine on Eestis seadusega keelatud. Hoolimatult tehtud tuli võib endaga aga kaasa tuua trahvi. Tänavu on tehtud juba kaks trahvi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo