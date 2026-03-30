Sõja 1496. päev: Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 30. märtsil kell 17.04:

- Zelenski: liitlased andsid Ukrainale märku rünnakute vähendamisest Vene naftasektorile;

- Meedia: Ukraina ründas droonidega Samaras asuvat keemiatehast;

- Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng;

- Venemaal Taganrogi linnas kõlasid pühapäeva hilisõhtul plahvatused;

- Fortune: Ukraina hävitas pea poole Venemaa naftaekspordi võimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 870 sõdurit.

Zelenski: Ukraina tarnib Pärsia lahe riikidele relvi ja kaitsetehnoloogiat

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina tarnib uute lepingute alusel Pärsia lahe riikidele relvi ja kaitsetehnoloogiat, sealhulgas süsteeme, mis võivad aidata kaasa Hormuzi väina taasavamisele, vahendas The Kyiv Independent.

"Kõik lepingud, mis juriidiliselt vormistatakse, on meie riigi jaoks äärmiselt olulised. Ukrainal pole selle piirkonnaga varem selliseid lepinguid olnud," ütles Zelenski.

Ukraina pakub ilmselt ka Pärsia lahe laevakoridori kaitseks meredroone. Zelenski avaldus järgnes tema visiidile Pärsia lahe riikidesse, sealhulgas Saudi Araabiasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Katari.

Zelenski: liitlased andsid Ukrainale märku rünnakute vähendamisest Vene naftasektorile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnas esmaspäeval, et osa Ukraina liitlasi on edastanud Kiievile "signaale" võimaluse kohta piirata kauglööke Venemaa naftasektorile.

Sotsiaalmeedia teel peetud vestluses ajakirjanikega lisas ta, et Ukraina on valmis vastusammudeks, kui Venemaa lõpetab rünnakud Ukraina energiasüsteemile.

Samuti märkis Zelenski, et Kiiev on avatud lihavõttepühade vaherahule idarindel.

Meedia: Ukraina ründas droonidega Samaras asuvat keemiatehast

Ukraina üksused ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaal Samara oblastis asuvat keemiatehast, edastasid Vene Telegrami-uudistekanalid.

Sotsiaalmeedias levivatel fotodel ja videotel on näha Togliatti linnas asuva KuibõševAzoti keemiatehase piirkonnast tõusvat suitsu. Samara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev kinnitas droonirünnakut "Togliatti tööstusettevõttele", kuid ei täpsustanud rünnaku sihtmärki ega tekitatud kahju ulatust. Kuberneri väitel rünnakus inimesed kannatada ei saanud.

Väljaandel Kyiv Independent ei ole olnud võimalik neid väiteid ega Vene ametnike ütlusi kohe kontrollida. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakut veel kommenteerinud.

Tegemist on teise rünnakuga KuibõševAzoti tehasele lühikese aja jooksul – viimati puhkes seal ja lähedalasuvas Toljattikautšuki tehases põleng pärast Ukraina rünnakut 21. märtsil.

Esmaspäevane löök toimus vaid kaks ööd pärast seda, kui Ukraina raketid Flamingo tabasid lähedalasuvas Tšapajevski linnas laskemoona tootvat tehast JSC Promsintez.

Samara oblast, mis on regulaarne sihtmärk Venemaa sügavuses, asub Ukraina-Vene piirist ligikaudu 750 kilomeetri kaugusel.

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng

Avalikel allikatel põhinevate seirekanalite andmetel ründasid tuvastamata droonid Luhanski oblastis okupeeritud Altševski linnas asuvat metallurgiatehast.

"Luhanski oblastis põleb Altševski metallurgiatehas," edastasid sotsiaalmeediakanalid koos fotodega ulatuslikust tulekahjust.

Varasemalt teatati droonirünnakutest alajaamale.

Telegrami-kanalite teatel ei suutnud Vene õhutõrje Altševskis droonirünnakule reageerida ning droone ei püütudki alla tulistada.

"Kohalike sõnul ei proovitagi neid alla tulistada," märkis üks sotsiaalmeediaväljaanne.

Altševski metallurgiatehas on endiselt kasutusel, kuid selle otstarve on oluliselt muutunud. Pärast linna okupeerimist Venemaa poolt 2014. aastal läks tehas tsiviiltootmiselt üle sõjatööstusele.

Praegu toodab tehas soomusterast sõjatehnika jaoks ja suurtükimürskude kestasid, töötleb Vene armeele vajalikku metalli ning täidab muid tellimusi Venemaa sõjatööstuskompleksi toetamiseks.

Ukraina drooniüksused ründasid Altševski metallurgiatehast ka möödunud aasta detsembris.

Venemaal Taganrogi linnas kõlasid pühapäeva hilisõhtul plahvatused

Venemaa lõunaosas asuvas Taganrogi linnas kõlasid pühapäeva hilisõhtul plahvatused. Kohalike võimude teatel sai üks inimene surma ja teine vigastada.

Sõltumatu Telegrami-uudistekanali Astra andmetel kirjeldasid kohalikud elanikud droonirünnakut kui kõige intensiivsemat pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukraina vastu. Kanal märkis, et üks droon tabas kohalikku kooli ning Taganrogis hakkas tööle õhutõrje.

Telegrami-kanal Exilenova Plus teatas, et Taganrogi kohal on märgatud Iraani päritolu Shahed-tüüpi droone ning üks Vene rakett tabas linnas asuvat elumaja.

"Paigas, kuhu droonirusud langesid, töötavad päästeteenistused. Maapinnal on puhkenud tulekahjud ja tekkinud purustused," ütles Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar.

Väljaandel Kyiv Independent ei olnud võimalik neid andmeid kohe kontrollida.

Taganrog asub Venemaa lõunaosas Aasovi mere rannikul, vaid 40 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sügavuses ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist taristut, et nõrgestada Moskva võitlusvõimet.

Fortune: Ukraina hävitas pea poole Venemaa naftaekspordi võimest

USA sõda Iraani vastu on loonud soodsad tingimused Venemaa majanduse märkimisväärseks taastumiseks pärast naftahindade kiiret tõusu, mis järgnes Hormuzi väina sulgemisele, kirjutas USA mõjukas äriajakiri Fortune.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Uniani andmetel lisas väljaanne, et kui Venemaa president Vladimir Putin lootis tohututele ootamatutele kasumitele, siis need lootused võivad sõna otseses mõttes haihtuda nagu suits.

Väljaanne märkis, et viiendiku maailma naftavarude tarnete peatumise tõttu on Venemaa nafta hind ootamatult märkimisväärselt tõusnud. Pärast seda, kui Uurali naftahind oli pikka aega oluliselt madalam Brenti naftahinnast, on see nüüd peaaegu võrdsustunud maailmastandardi hinnaga.

USA tühistas ajutiselt sanktsioonid Venemaa naftale ja seda hoolimata hoiatustest, et samm annab rahahädas Kremlile elutähtsa sissetulekuallika.

Väljaanne viitas andmetele, et USA president Donald Trumpi Iraani-vastase sõja alguseks olid Venemaa nafta- ja gaasitulud langenud 50 protsenti ning valitsus kurnas oma reserve rahastamaks viiendat aastat kestvat sõda Ukraina vastu. Samal ajal kasvas pidevalt ja hoogsalt eelarvepuudujääk.

"Naftahindade hüpe on teinud Venemaast Iraaniga toimuva konflikti tulemusena praegusel ajal ühe suurima võitja. See päästis tegelikult Venemaa naftatulud väga pikaks ajaks langusest," ütles Wichita osariigi ülikooli rahvusvahelise äri professor Usha Haley eelmisel nädalal antud intervjuus ajakirja Fortune ajakirjanikule Marco Quiros-Gutierrezile.

Väljaanne tõi välja, et seejärel käivitas Ukraina seeria droonirünnakuid Venemaa peamiste ekspordisõlmede, eelkõige Musta mere ääres asuva Novorossiiski, aga ka Läänemere ääres asuvate Primorski ja Ust-Luga vastu.

Uudisteagentuuri Reutersi hinnangul oli rünnakute näol tegemist Venemaa lähiajaloo kõige tõsisema naftatarnete häirega. Lisaks näitas meediakanali Bloombergi läbiviidud saadetiste andmete analüüs, et umbes 45 protsenti Venemaa meritsi toimuvast naftaekspordist läbis eelnevalt Primorskit ja Ust-Lugat.

Väljaanne märkis, et Ukraina droonide rünnakulaine ei rauge. Ukraina droonid mööduvad endiselt Venemaa õhutõrjesüsteemidest ja tungivad sügavale riigi territooriumile. Reutersi teatel põhjustasid pühapäeval toimunud uued rünnakud taas tulekahjusid Ust-Luga sadamas.

Samas ei välista väljaanne, et veelgi suurema hulga Venemaa toodete eemaldamine maailmaturult võib kaasa tuua hindade edasise tõusu ning Venemaa saab endiselt eksportida naftat Aasiat teenindavatest idapoolsetest terminalidest.

"Kuid Ukraina droonirünnakud sunnivad Moskvat loobuma ka teatud tüüpi ekspordi prioriseerimisest ja kaitsma tarbijaid, kes juba niigi kannatavad kõrge inflatsiooni all," seisis artiklis.

Väljaande teatel plaanib Kreml siseturu kütusepuuduse ületamiseks taas kehtestada bensiiniekspordi keelu, mis takistab tootjatel bensiini eksportimist suurema kasumi teenimise eesmärgil.

Märgitakse, et enne sõda Iraaniga kostus Venemaa seest murettekitavaid signaale majanduse olukorra kohta. Allikad ütlesid eelmisel kuul ajalehele The Washington Post, et Kremli ametnikud hoiatasid Putinit võimaliku finantskriisi puhkemise eest suveks.

Uniani andmetel ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski ajakirjanikele, et Ukraina rünnakud on muutunud tõhusamaks tänu asjaolule, et riiki on ilmunud uued kaugmaadroonid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 870 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 296 700 (võrdlus eelmise päevaga +870);

- tankid 11 824 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 317 (+4);

- suurtükisüsteemid 39 049 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1708 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1337 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 206 531 (+2471);

- tiibraketid 4491 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 86 160 (+183);

- eritehnika 4105 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.