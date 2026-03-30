Eesti 200 endine tegevjuht lahkus nii erakonnast kui ka siseministeeriumist

Endine Eesti 200 tegevjuht Kadri Napritson-Acuna on nüüdseks lahkunud nii erakonnast kui ka siseministeeriumist, kus ta töötas minister Igor Taro nõunikuna.

Enda sõnul lahkus Napritson-Acuna siseministeeriumist perekondlikel põhjustel ning sellest rääkides detailsemaks ta minna ei tahtnud, kirjutab Postimees.

Eesti 200-st lahkus ta juba 27. jaanuaril.

Napritson-Acuna ütles Postimehele, et kui ta midagi teeb, siis panustab sinna oma energiat 110 protsenti, ent kuna tal puudus motivatsioon erakonda rohkem panustada, siis ei näinud mõtet ka niisama nimekirjas edasi tiksuda.

Igor Taro kinnitas Postimehele, et Napritson-Acuna erakonnast ja ministeeriumist lahkumised pole omavahel seotud.