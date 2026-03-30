President kuulutas välja korrakaitseseaduse ja liiklusseaduse muudatused

President Alar Karis andis heakskiidu korrakaitseseaduse muutmise seadusele, mis kaitseb perevägivalla ohvrite õigusi ning liiklusseaduse muutmise seadusele, mis võimaldab teenusepakkujal kasutada liiklus- ja liikuvusandmed reaalajas.

Korrakaitseseaduse muutmise seadus võimaldab patrullpolitseinikul määrata perevägivalla juhtumite puhul olulise või kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks vägivallatsejale praeguse kuni 12-tunnise viibimiskeelu asemel viibimiskeeldu kuni 72 tundi. Lisaks muudetakse perevägivalla juhtumite korral kohustuslikuks viibimiskeelu protokollimine.

Viibimiskeeld on kiire ja kohapealne meede, mida politsei saab rakendada kohe, kui on oht, et vägivald võib korduda või eskaleeruda. See annab ohvrile esmase turvatunde ja hingamisruumi olukorra rahulikuks hindamiseks ning abi otsimiseks.

Lähenemiskeelu määramiseks on vajalik kannatanu nõusolek ja see on kohtulik meede, mille määramine võtab aega ja sobib pigem olukorra edasiseks lahendamiseks.

Liiklusseaduse muutmise seaduse muudatustega kohustatakse transpordiametit ja kohalikke omavalitsusi tegema liiklus- ja liikuvusandmed kättesaadavaks masinloetaval kujul, mis toetab intelligentsete transpordisüsteemi teenuste lahenduste arendamist ja kasutuselevõttu.

Sellised andmed on näiteks kiiruspiirangud, möödasõidukeelu alad, teetööd, liiklusteavitused ning sõidukite kõrgus- ja massipiirangud. Muudatuste eesmärk on, et nii avaliku kui ka erasektori teenusepakkujad, näiteks Waze ja Google, aga ka teehooldajad, saaksid kasutada andmeid reaalajas ning seeläbi aidata kaasa liiklusohutuse paranemisele, vähendada nii õnnetusjuhtumite arvu kui ka nende raskust ning suurendada liikluse tõhusust.

Nutika liiklusjuhtimise võimalusega seotud teenused nagu automaatsed liiklusteavitused, efektiivsed teekonna planeerimised aitavad suurendada liikluse tõhusust optimeeritud liiklusvoogude kaudu, mis omakorda aitab kaasa energia tarbimise vähendamisele ning avaldab positiivset mõju elukeskkonnale. Lisaks loovad koostoimelised intelligentsed transpordisüsteemid aluse autonoomsetele sõidukitele tulevikus.

Seadusese tehtud muudatus vabastab ka heiteta ehk elektrilise veoauto ja selle haagise teekasutustasust tagasiulatuvalt 1. jaanuarist kuni 2031. aasta keskpaigani.