Pronksiaja kilp jõudis pärast 235 aastat Šotimaale tagasi

Välismaa
Šotimaal asuv Edinburgh
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et haruldane pronksiaja kilp jõudis pärast 235 aastat Šotimaale tagasi.

Kilp avastati umbes 1779. aastal Põhja-Ayrshire'is ja 1791. aastal kingiti see Londonis tegutsevale teaduslikule seltsile, mis keskendub ajaloo, arheoloogia ja kultuuripärandi uurimisele.

Kilp jäi seltsile, kuid anti nüüd laenuks näitusele, mis avatakse sel suvel Edinburghis Šotimaa Rahvusmuuseumis. Kilp toodi muuseumi koos viie teise kilbiga, mis avastati 19. sajandil Aberdeenshire'i piirkonnast. 

"Selle perioodi pronkskilbid on Suurbritannia jaoks erakordsed ja kõigi nende kuue uskumatult haruldase kilbi kokkutoomine aitab meil saada sügavama arusaama elust ja konfliktidest pronksiaja Šotimaal ja kaugemalgi," ütles muuseumi vanemkuraator Matthew Knight. 

Kõnealune kilp leiti koos teiste kilpidega, mis olid maasse pandud püstiselt ringikujuliselt. Tõenäoliselt polnud see ainult relv, vaid ka prestiiži ja võimu sümbol. Samas on kilbil ka oda tabamuse jäljed, mis viitab, et seda kasutati ka võitluses. Pole täpselt teada, miks kilbid sellisel viisil maeti ning teiste kilpide praegune asukoht pole teada.

"Kui mõelda ideele, et see oli üks viiest või kuuest, mis maeti sohu, paneb see mõtlema, et pidi olema rühm kõrge staatusega inimesi, kes tulid kokku, et oma kilbid koos matta," ütles Knight. 

"Me saame vaid oletada, milline see tseremoonia võis olla või mis selle tähendus võis olla. Ehk oli tegemist rühmituste esindajatega, kes loobusid oma kaitserelvadest. Võib-olla oli see rahu märk," lisas Knight. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:46

"Välisilm": Iraani konfliktist põhjustatud kriisid mõjutavad kogu maailma

21:32

Muinsuskaitseamet andis Köstrimäe linnamäele kultuurimälestise staatuse

21:26

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

21:21

Teisipäeval võib sadada vihma

21:21

ERR Ukrainas: aina uued Donbassi linnad ja külad muutuvad rusudeks

21:17

Parteide valimisprogrammid puudutavad eelkõige majandust ja perede toetamist

21:13

Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

20:56

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

20:50

Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral pommitada Iraani energiataristu sodiks Uuendatud

20:21

Pronksiaja kilp jõudis pärast 235 aastat Šotimaale tagasi

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo