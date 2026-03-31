Soome leidis idapiirilt veel ühe drooni

Soome piirivalve teatas teisipäeval, et leidis Venemaa piiri ääres asuvast Karjala maakonnast mehitamata õhusõiduki. Piirivalve teatel on tegemist drooniga ning selle üksikasjalikum uurimine algab kolmapäeval.

Droon asub Pyhäjärvi järve jääl. Järv asub Parikkala vallas, mis paikneb Lõuna-Karjala maakonnas Venemaa piiri ääres.

"Seal on mehitamata õhusõiduk. Seda võib nimetada drooniks," ütles Põhja-Karjala piirivalve kapten Riku Heinonen.

Heinoneni sõnul on tegemist mehitamata õhusõidukiga, mis on tavalisest tsiviildroonist selgelt suurem.

Politsei sai teisipäeva pärastlõunal teate, et Pyhäjärvi järve jääl on mehitamata õhusõiduk. Politsei teatel ei saa nad praegusel hetkel kinnitada, millal õhusõiduk jääle kukkus.

Kagu-Soome politsei peainspektor Jukka Lankinen ütles, et õhusõiduki tegelik uurimine ja tuvastamine algab kolmapäeval. Praeguse informatsiooni kohaselt ei ole droon kahju põhjustanud.

Möödunud pühapäeval kukkusid Soome õhuruumis alla kaks Ukraina drooni.

Peaminister Petteri Orpo sõnas toona, et Ukraina droonid, mis juba mitmendat päeva ründavad Läänemere lähistel asuvaid Venemaa naftasadamaid, eksivad piirkonda agressorriigi segajate tõttu.