1. aprilli hommik tuleb jahe ja udune, päev aga päikseline

Kolmapäeval mõjutab meie ilma Baltimaadeni ulatuv kõrgrõhuhari. Öö on olulise sajuta ja selgema taevaga, ent mitmel pool tekib udu. Päev tuleb päikseline, aga ennelõunal püsib veel mitmel pool udu. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas. Öösel langeb õhutemperatuur mitmel pool kergelt miinusesse, päeval tõuseb 10 kraadi ümbrusesse.

Öö on selge või vähese pilvisusega ja mitmel pool tekib udu. Puhub loode- ja läänetuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s ja õhutemperatuur on -3 kuni 1 kraad.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel pool udutab ning puhub nõrk loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni 2 kraadi.

Päev on enamasti päikesepaisteline. Ennelõunal püsib mitmel pool udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ning sooja on 7 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2 kraadi.

Ka neljapäeva ja reede ööd tulevad veel jahedamad - külma on kuni 4 kraadi, päeval sooja kuni 12 kraadi. Ja nii neljapäeva kui ka suure reede öö on olulise sajuta, päeval võib tulla kohatist hoovihma, neljapäeval pigem just Lääne-Eestis.

Laupäeva öösel ja ka päeval võib kohati vihma sadada, öösel ka lörtsi, ning õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Sadu peaks lakkama pühapäeva hommikuks, seega ülestõusmispühadel on ilm loodetavasti sajuta. Kuid õhtuks jõuavad saartele taas uued vihmapilved. Öö on plusskraadides ja ka päevane õhusoe pisut tõuseb.