Krimmis kukkus alla Vene sõjaväe transpordilennuk, hukkus 29 inimest

Ukrainale kuuluv Antonov An-26. Foto on illustratiivne Autor/allikas: SCANPIX/Fabrice COFFRINI/AFP
Okupeeritud Krimmis kukkus teisipäeval alla Venemaa sõjaväe transpordilennuk An-26, surma said kõik 29 selle pardal olnud inimest, sealhulgas kuus meeskonnaliiget. Vene sõjablogijate teatel kaotasid venelased ka järjekordse hävitaja Su-34.

Anonüümsust palunud allikas ütles uudisteagentuur Interfaxile, et lennuk An-26 lendas vastu kaljut. Portaal Unian teatas Vene ühismeedia andmetele viidates, et selle pardal olid sõjaväelased. 

"Otsingu- ja päästemeeskond on leidnud lennuki An-26 õnnetuspaiga. Sündmuskohalt esitatud aruande hukkusid kuus meeskonnaliiget ja 23 pardal olnud reisijat," seisab Vene kaitseministeeriumi teates.

"Õnnetuse esialgne põhjus on tehniline rike," märgib ministeerium.

Sündmuskohal töötab Venemaa kaitseministeeriumi komisjon, teatasid sõjaväelased.

Ministeeriumi andmetel katkes side lennukiga An-26 teisipäeval, 31. märtsil kell 18 Moskva aja järgi. Lennuk olevat sooritanud plaanilist lendu Krimmi kohal.

Varem teisipäeval teatati Venemaa ründelennuki Su-34 allakukkumisest.

Vene meediaväljaanded oletavad, et lennuk võis alla kukkuda droonirünnaku tõrjumise käigus. Tõenäoliselt hukkus piloot, samas kui teisel meeskonnaliikmel õnnestus ellu jääda.

Ukraina meedia omakorda oletab, et venelased võisid hävitus-pommituslennuki kaotada lahinglennu ajal. Venemaa kasutab Su-34 liugpommide kandjana.

Meedia: Venemaa kaotas hävitaja Su-34

Vene sõjablogijad teatasid järjekordse hävitaja Su-34 kaotusest. Infot Vene relvajõudude lennuki kaotuse kohta jagas Venemaa Telegrami-kanal Fighterbomber.

Postituses ei täpsustatud vahejuhtumi asukohta ega põhjust. Sõnum sisaldas aga fraasi "Igavest lendu, vend", mis viitab sellele, et piloot hukkus.

Lennuki kaotamise asjaolusid ei ole veel avalikustatud. 

Ukraina relvajõudude peastaap ja Ukraina õhuvägi ei ole vaenlase lennuki hävitamist kinnitanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

