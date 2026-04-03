Trump taotleb 152 miljonit Alcatrazi taasavamiseks föderaalvanglana

152 miljoni suurune rahastustaotlus, mis sisaldub Valge Maja 2027. aasta eelarve eelnõus, kataks esimese aasta kulud San Francisco lahes asuva Alcatrazi vangla ümberehitamiseks. Ametnike hinnangul oleks uue vangla näol tegu ülimalt kaasaegse ja turvalise kinnipidamisasutusega.

Trump on Alcatrazi taasavamise ideed edendanud juba eelmisest aastast, esitledes seda kuritegevusele karmima lähenemise sümbolina.

Toonases sotsiaalmeediapostituses kutsus ta üles looma oluliselt laiendatud ja ümberehitatud asutust, et paigutada sinna riigi kõige ohtlikumad kurjategijad.

Ettepanek on osa justiitsministeeriumi laiemast eelarvest, mis rõhutab investeeringuid vanglatesse ja korrakaitsesse, kuigi sellised taotlused vajavad lõpuks kongressi heakskiitu.

Poliitikauudiste portaal Axios teatas administratsiooni ametnikele viidates, et mistahes vanglakompleks tuleks sinna ehitada nullist, mis tõstaks projekti kogumaksumuse umbes kahe miljardi dollarini.

1934. aastal föderaalvanglana avatud Alcatrazi peeti kunagi Ühendriikide üheks kõige turvalisemaks vanglaks tänu selle eraldatud asukohale saarel ja seda ümbritsevatele tugevatele hoovustele.

San Francisco rannikust kahe kilomeetri kaugusel asuv vangla mahutas vaid 336 vangi ning seal hoiti paljusid tuntud kurjategijaid, teiste seas maffiabossi Al Capone´i.

Saarkindlus sai osaks Ameerika kultuuriloost pärast kolme vangi põgenemist 1962. aastal, millest sündis ka film "Põgenemine Alcatrazist".

Vangla suleti 1963. aastal, kui ametnikud leidsid, et selle ülalpidamine on liiga kulukas.

Föderaalse Vanglate Büroo andmetel olid tegevuskulud peaaegu kolm korda kõrgemad kui teistes föderaalasutustes, peamiselt seetõttu, et kõik varud, sealhulgas magevesi, tuli saarele transportida.

Alates 1970. aastate algusest on Alcatrazi hallanud rahvusparkide teenistus osana Golden Gate'i riiklikust puhkealast ning sellest on saanud San Francisco üks populaarsemaid turismiatraktsioone, mis meelitab aastas kohale üle miljoni külastaja.

Valge Maja väidab, et vangla ümberehitamine aitaks kaasajastada föderaalset vanglasüsteemi ja suurendada kõrge riskitasemega kinnipeetavate mahutamist.

Kriitikud on aga seadnud kahtluse alla plaani teostatavuse ja maksumuse, märkides, et saare taristu vajaks tõenäoliselt ulatuslikku rekonstrueerimist.

Föderaalametid on juba viinud läbi tasuvusuuringuid, et hinnata, kas sinna saaks rajada kaasaegse kinnipidamisasutuse, kuigi lõplikku otsust pole veel tehtud.

Igasugune samm plaaniga edasi liikumiseks võib põrkuda poliitilise vastuseisuga, arvestades konkureerivaid eelarveprioriteete ning paiga praegust staatust olulise turismi- ja ajaloomälestisena.