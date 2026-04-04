Venemaa evakueerib Iraani tuumajaamast rünnaku järel 198 töötajat

Venemaa alustas laupäeval 198 töötaja evakueerimist Iraani Bushehri tuumajaamast, kui rajatise lähedale langes USA-Iisraeli mürsk, teatas Venemaa riigimeedia.

"Alustasime täna plaanipäraselt evakuatsiooni põhietapiga. Umbes 20 minutit pärast seda rünnakut väljusid bussid Bushehri jaamast Iraani-Armeenia piiri suunas. Täpsemalt 198 inimest – see on suurim evakuatsioon," tsiteeris uudisteagentuur TASS Venemaa tuumaagentuuri Rosatom juhti Aleksei Lihhatšovi.

USA ja Iisraeli rünnakust pärit mürsk tabas laupäeval Lõuna-Iraanis asuva Bushehri tuumaelektrijaama lähedale, tappes ühe inimese, teatas Iraani riiklik meedia.

Lisati, et üks hoone valvuritest hukkus, kuid jaama rajatised kahjustada ei saanud.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel kiirgustaseme tõusu laupäevase rünnaku järel ei täheldatud.

Bushehri jaam asub Lõuna-Iraanis Pärsia lahe rannikul.