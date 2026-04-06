X!

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama

Kuvatõmmis videost, milles on jäädvustatud Novorossiiski sadamat tabanud õhurünnak. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Ukraina relvajõud võtsid pärast paar nädalat kestnud õhurünnakuid Venemaa Läänemere-äärsetele naftasadamatele nüüd ette agressori Musta mere äärse naftaekspordi kanali, rünnates ööl vastu esmaspäeva suurt naftaterminali Novorossiiskis.

Šešharise naftaterminali tabasid droonid, teatasid sõjauudiseid kajastavad sotsiaalmeedia kanalid kohalikele elanikele viidates. Linnas teatati plahvatustest, kohalikud elanikud teatasid droonirünnakust naftaterminali vastu ja elamu kahjustustest.

Šešharise naftaterminal on suur naftaekspordi vahejaam, mis on maailma suurima naftajuhtmeettevõtte, Venemaa riikliku kompanii Transneft torujuhtmete lõpp-punkt.

Kõige intensiivsem põleng toimub terminali esimesel kai ääres ja tabamuse sai ka teine ​​kai, teatas sõltumatu väljaanne Exilenova Plus. Tabamuse said ka järelevalve- ja andmekogumissõlmed, mis toimivad terminali automaatjuhtimise jaoks vajaliku riistvarana.

Šešharise naftaterminal ei saa kahjustatud infrastruktuuri tõttu vedusid jätkata, märkis väljaanne.

Linnavõimude teatasid, et droonirusud tabasid linna lõunarajoonis kortermaja ja sündmuskohale saadeti päästeteenistused.

Ühismeediakanal Astra andmetel teatati tulekahjudest ka linna ühes teises rajoonis.

Krasnodari krai kuberneri Veniamin Kondratjevi sõnul olid piirkonna teised linnad, sealhulgas Anapa, Gelendžik ja Sotši, kõrgendatud valmisolekus, lisades, et Novorossiiskis sai vigastada kaheksa inimest.

Novorossiisk on saanud Venemaa Musta mere laevastiku oluliseks baasiks pärast seda, kui paljud laevad paigutati sinna ümber Krimmist, kui Ukraina oli korduvalt rünnanud okupeeritud Krimmis asuvaid Vene sõjasadamaid.

Novorossiiski sadam on Venemaa jaoks ka oluline sõjaline ja logistikakeskus.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda Ukraina vastu.

Ukraina ründas ka 2. märtsil Šešharise naftaterminali, kahjustades sadama infrastruktuuri, samuti sõjalaevu ja õhutõrjevahendeid, ütles Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) allikas väljaandele The Kyiv Independent. 2. märtsi rünnakus, mis toimus koos sadamas ja selle ümbruses asuvate Venemaa sõjaväeobjektide ründamisega, said seitsmest naftalaadimisseadmest kahjustada kuus.

Kiiev peab naftarajatisi kehtivateks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need rahastavad otseselt Venemaa sõda.

Märtsi teises pooles ja aprilli algul korraldas Ukraina korduvalt droonirünnakuid Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamale Soome lahe ääres ning nendega samas Leningradi oblastis paiknevale Kiriši naftatöötlemistehasele, kahjustades märgatavalt Venemaa naftaekspordi võimet.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

