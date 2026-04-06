Kinnisvaraarendaja Liven alustas ettevalmistusi börsileminekuks

Elukondliku kinnisvara arendaja Liven AS andis teada kavatsusest taotleda oma aktsiate kauplemisele võtmist Tallinna börsi põhinimekirjas ja alustas ettevalmistusi esmase avaliku aktsiapakkumise (IPO) läbiviimiseks kevadel.

"Aktsiaemissiooni siht on Livenil olnud juba aastast 2019 ning oleme selle suunas pidevalt tööd teinud. Usume, et Liveni ärimudel, ettevõtte areng ja stabiilne kasv ning börsiettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus täiendavad teineteist," ütles Liveni tegevjuht Andero Laur.

Lauri sõnul on ettevõttel tugev maaportfell, ehituses esimesed kodud Berliinis, Saksamaal ning selge väljavaade järgnevate aastate jooksul äritulemuste kasvatamiseks. Lisaks olemasolevatele projektidele näeb Liven turul häid võimalusi uute kinnistute soetamiseks.

Kahe varem aset leidnud võlakirjapakkumisega laiendas Liven oma rahastusallikaid ning kavandatav aktsiate avalik pakkumine on ettevõtte järgmine samm kapitalibaasi tugevdamisel, investoribaasi laiendamisel ja kasvustrateegia elluviimisel, lisas Laur.

"Paljud meie võlakirjainvestorid tunnevad Liveni ärimudelit hästi ja on lisaks tähtajalisele fikseeritud tulule oodanud võimalust osaleda ettevõtte pikaajalisemas väärtuse kasvus aktsionäridena. Samal ajal näeme turul ka häid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, milleks tasub ka tänasel turul kapitali kaasata," lausus Laur.

Liveni AS-i aktsiaemissiooni ettevalmistusi korraldab LHV Pank.

2025. aastal alustas Liven ligi 300 uue elu- ja äripinna ehitusega, sõlmis 176 uut müügilepingut ning andis üle 139 kodu. Liveni arendusportfellis on hetkel 11 projekti, milles on mahtu üle 1500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on kodud kuues arendusprojektis. Lisaks planeeritakse veel viite arendusprojekti Tallinnas.

2025. aastal teenis Liven 49,3 miljoni euro suuruse müügitulu juures 5,4 miljonit eurot puhaskasumit.

Liveni omanikud on Andero Laur, Andres Aavik ja Mihkel Simson.