Viis uut kooli soovib sügisel uksed avada
Haridus- ja teadusministeeriumile esitati taotlused viie uue kooli ja ühe lasteaia loomiseks sel sügisel algavast õppeaastast. Kõige enam muutusi koolikorralduses on sügisest oodata Harjumaal, Ida-Virumaal ja Saaremaal.
Haridus- ja teadusministeeriumile esitati taotlused viie uue kooli ja ühe lasteaia loomiseks. Taotlused uute õppeasutuste loomiseks esitasid Möldre kool, Tiskre kool, Põltsamaa gümnaasium, Koonga kool ja Haapsalu Montessori kool ning KiCA lasteaed.
Muudatustaotlusi tuli seitsmest maakonnast.
Harjumaa
Emili kool – tegevusloa taotlemine õppe korraldamiseks gümnaasiumis. Hetkel õpe esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes.
KiCa Lasteaed – uus asutus.
Lilleküla põhikool – ümberkujundamine, uus nimetus on Veskitalli põhikool.
Möldre kool – koolitusloa taotlemine õppe korraldamiseks esimeses kuni kolmandas kooliastmes. Luuakse uus kool.
Paldiski ühisgümnaasium – ümberkujundamine, kooli uus nimi on Pakri kool. Kooliga liidetakse Paldiski Vene põhikool.
Tallinna Haraka lasteaed ja Tallinna lasteaed Hellik liidetakse Tallinna Männiku lasteaiaga.
Tallinna Pae lasteaed – liidetakse Tallinna lasteaiaga Kirsike.
Tallinna lastesõim Mõmmik, lastesõim Päkapikk ning lastesõim Planeedi Mudila – tegevus lõpetatakse.
Tallinna Rukkilille lasteaed – liidetakse Tallinna Meelespea lasteaiaga.
Tiskre kool – koolitusloa taotlemine õppe korraldamiseks esimeses ja teises kooliastmes. Uus asutus.
Vihasoo lasteaed-algkool – ümberkorraldamine, lõpetab iseseisva asutusena tegevuse. Kooliosa liidetakse Kolga kooliga, lasteaiaosa Kolga lasteaiaga.
Ida-Virumaa
Kohtla-Järve lasteaed Kakuke – liidetakse Kohtla-Järve lasteaiaga Tuhkatriinu.
Marjakese lasteaed – liidetakse Kiviõli linna lasteaiaga Kannike.
Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar – ümberkorraldamine, uus nimetus on Narva-Jõesuu lasteaed.
Vaivara lasteaed – liidetakse, uus nimi on Narva-Jõesuu lasteaed.
Sinimäe põhikool – liidetakse Narva-Jõesuu kooliga.
Jõgevamaa
Lohusuu kool – lõpetab iseseisvana tegevuse. Kooliosa liidetakse Mustvee kooliga, lasteaiaosa Mustvee lasteaiaga.
Põltsamaa gümnaasium – koolitusloa taotlemine õppe korraldamiseks gümnaasiumis. Tegemist on seni tegutsenud Põltsamaa ühisgümnaasiumi lahutamisega kaheks eraldiseisvaks kooliks – põhikooliks ja gümnaasiumiks.
Läänemaa
Haapsalu Montessori kool – koolitusloa taotlus esimese kooliastme avamiseks.
Pärnumaa
Koonga kool – koolitusloa taotlemine õppe korraldamiseks esimeses ja teises kooliastmes, uus asutus. Seni tegutses Lääneranna gümnaasiumi tegevuskohana, taastatakse iseseisva koolina.
Raplamaa
Rapla lasteaed Naksitrallid – liidetakse Rapla lasteaiaga Päkapikk.
Saaremaa
Kihelkonna kool – lõpetab iseseisva asutusena tegevuse. Kooliosa liidetakse Lümanda põhikooliga, lasteaiaosa liidetakse Lümanda lasteaiaga.
Mustjala kool – lõpetab iseseisva asutusena tegevuse. Kooliosa liidetakse Kärla põhikooliga, lasteaiaosa Lümanda lasteaiaga.
Laimjala kool – liidetakse Orissaare gümnaasiumiga. Lõpetab iseseisvana tegevuse.
Pöide kool – liidetakse Orissaare gümnaasiumiga. Lõpetab iseseisvana tegevuse.
