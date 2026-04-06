Mullu Tallinnas alustanud valveperearsti tulevik on lahtine

Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Mullu oktoobris alustas Tallinnas tööd valveperearst ning praeguse seisuga pakutakse teenust selle aasta lõpuni. Sealt edasi on aga teenuse tulevik ja laienemine küsimärgi all.

Valveperearst tegutseb Tallinnas Confido keskuses ja pakub patsientidele esmast arstiabi olukordades, kus nad ei vaja kiiret erakorralist abi.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juht Raimo Saadi rääkis, et valveperearsti juures käib iga kuu umbes 80 inimest. "Kui me vaatame nüüd oktoobri algusest kuni märtsi lõpuni, siis kusagil ligi 1100 visiiti," märkis Saadi, kelle sõnul on patsientide arv olnud ootuspärane.

Seda, kas projekt jätkub, arutatakse mõne kuu pärast. "Tervisekassa võiks võtta selle siis rahastatavaks teenuseks," leidis Saadi, lisades, et seda mõtet on arutatud mitu aastat, aga kuna kogemus puudus, oleks teostamine raske olnud.

Saadi rääkis, et valveperearst võiks olla ka teistes linnades. Tallinna on tuldud vastuvõtule isegi teisest Eesti otsast.

"Me praegu selle piloodi puhul ei ole piiranud, et see peab olema ilmtingimata Tallinna elanik, et just näha, kas on ka laiemalt inimeste huvi. Täna pigem on näha, et selle teenuse järele on vajadus olemas, et näiteks riiklikel pühadel ja nädalavahetusel oleks inimestel võimalus perearstiteenust saada," nentis Saadi.

Tervisekassast öeldi ERR-ile, et veel pole teada, kas tervisekassa hakkab valveperearsti teenust tulevikus rahastama või mitte.

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhi Raivo Rohtla sõnul pole näha, et EMO-s oleks nüüd külastajaid vähem kui enne.

"Tehes valveid ja igapäevases praktikas ma pole kuulnud kolleegidelt, et keegi oleks esmalt pöördunud valveperearsti poole ja pole saanud sealt abi," ütles Rohtla ja lisas, et EMO-st ei saa patsiente valveperearsti poole suunata. Selleks peab aja eelnevalt kinni panema.

Rohtla rääkis, et valveperearstist oleks EMO-dele enim abi, kui oleks kindlad ajad, millal nad patsiente sinna suunata saavad.

"Näiteks kui meile pöördub inimene kergema tervisemurega, me saame talle öelda, et näe, palun, õhtul kell 16, õhtul kell 17 võtab valveperearst vastu seal kohas, kus ta võtab vastu ja me teaksime täpselt neid profiile, mida me saame sinna suunata ka," selgitas Rohtla.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

tule kuulama!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo