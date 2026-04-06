Pärsia lahe fondid toetavad Paramounti Warneri ülevõtmisel

Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et Pärsia lahe riiklikud investeerimisfondid toetavad Paramounti konkureeriva meediafirma Warneri ülevõtmisel.

Saudi Araabia riiklik investeerimisfond nõustus andma Paramountile ligi 10 miljardit dollarit. Lisaks toetavad Paramounti veel ka Katari investeerimisamet ja Abu Dhabis asuv fond. Kokku peaks Ellisonide perekonna juhitud Paramount saama 24 miljardit dollarit, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

Paramount võitis veebruaris pakkumissõja Netflixi vastu. Sellega lõppes pikk võitlus Warneri pärast ning meediahiid peaks regulaatorite heakskiidu korral minema Paramounti alla. Allikate teatel tahavad Paramounti juhid viia tehingu lõpule juba juuli lõpus.

Pärsia lahe investorite lubadused aitavad nüüd katta Ellisonide ja finantsfirma RedBird Capital kulusid, mis samuti tehingut rahastavad, vahendas The Wall Street Journal.

Pärsia lahe investoritel poleks uues Paramount-Warneri üksuses hääleõigust. Seda ei peaks läbi vaatama ka USA välisinvesteeringute komitee, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

Paramount esitas Warnerile vaenuliku pakkumise, kuna Warner oli otsustanud varem sõlmida lepingu Netflixiga. Paramounti pakkumise varajane versioon hõlmas algselt ka Trumpi väimehe Jared Kushneri asutatud erakapitalifirma toetust.

Warnerile kuulub Warneri filmistuudio, kanalid CNN, TNT, HBO ning voogedastusteenus HBO Max. Paramountile kuulub samanimeline stuudio, kanalid MTV, Nickelodeon, Comedy Central ja voogedastusteenus Paramount+.