Teisipäeval sajab vihma ja on tuuline

Meie ilma kujundav aktiivne madalrõhkkond liigub öösel üle Mandri-Eesti kagu suunas. Selle all on ilm sajune ja tuuline. Rahulikum on hetk vaid öö hakul pöörise keskme lähedal Ida-Eestis. Päeval eemaldub tsüklon Eesti kohalt kagusse ja selle kese koondub itta. Skandinaavia kohal tugevneb samal ajal kõrgrõhuala, Meil jääb sadu päeva peale loode poolt harvemaks ja pilvede vahel on selgimisi. Ka tuul annab vähehaaval järele. Õhk püsib jahe.

Eelolev öö on Eestis pilves. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s, öö hakul on tuul Ida-Eestis nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadini.

Hommik on valdavalt pilves. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, läänerannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sekka lörtsi, pärastlõunal sadu harveneb ja pilved hõrenevad. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul kuni 17 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeva öösel võib Kagu-Eestis veel veidi sadada, päev tuleb kindlalt kuiv. Öine õhutemperatuur on -1 ja 3, päevane 2 ja 7 kraadi vahel. Neljapäev on samuti kuiv, öö tuleb miinuskraadidega, päev paar kraadi eelnevast soojem. Reedel ja laupäeval on valdav selge taevas: öised miinused püsivad, samas päevamaksimumid tõusevad 10 kraadist kõrgemale.