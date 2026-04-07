Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

Ukraina droonid tabasid Voroneži oblastis Rossošis asuvat Minudobrenia keemiatehast, teatasid erinevad sotsiaalmeedia kanalid.

Tehases toodetakse lämmastikväetiste kõrval ka ammoniaaki, ammooniumnitraati ja lämmastikhapet, mis on lõhkeainete ja laskemoona põhikomponendid.

Demilitirization of Russia goes slow but steady.

Attacked today is JSC "Minudobrenia" located in Rossosha of Voronezh oblast, one of the key chemical plants in Russia, which produces ammonia, nitric acid, and ammonium nitrate - basic components for explosive substances. pic.twitter.com/tg0YxywF4M — Olga Klymenko (@OlgaK2013) April 7, 2026

Rünnakus süttis peamine väetisehoidla ja on oht ulatuslikuks plahvatuseks, kirjutasid sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod.

One of the largest chemical plants, Minudobreniya, was attacked in Rossosh, Voronezh region, RF



The main fertilizer storage facility is on fire, and there is a risk of a large-scale explosion involving substances that are basic components for making explosives



❤️❤️❤️ pic.twitter.com/8YL7EeWvqV — Гакрукс (@Gakruks1) April 6, 2026

Varem teatas sõltumatu Venemaa väljaanne Astra droonirünnaku ajal toimunud tulekahjust sündmuskohast nelja kilomeetri kaugusel.

Voroneži oblasti kohal tulistati alla kuus drooni, ütles Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gussev, lisades, et rünnaku tagajärjel sai vigastada üks inimene. Kuberneri sõnul sai droonirünnakus kahjustada ka neli elumaja.

Rossoš asub Ukraina piirist Venemaaga vaid umbes 50 kilomeetri kaugusel ja Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Harkivi oblastis umbes 130 kilomeetri kaugusel.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda Ukraina vastu.

Astra andmetel tabasid Ukraina droonid sama kohta ka 13. detsembril.

Ööl vastu pühapäeva korraldas Ukraina droonirünnaku Lukoili naftatöötlemistehasele Kstovo linnas ja naftaterminalile Leningradi oblastis. 4. aprilli öösel ründasid Ukraina väed väidetavalt kaitse- ja keemiatööstuse rajatisi Venemaa linnades Taganrogis ja Toljattis.

Kiiev peab neid rajatisi kehtivateks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiarajatised pakuvad kütust ja rahastamist Kremli sõjamasinale.