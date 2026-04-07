Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

Välismaa
Tabamuse saanud keemiatehase põleng.
Tabamuse saanud keemiatehase põleng. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Venemaal Voroneži oblastis asuvale keemiatehasele, mille toodangut kasutatakse ka Vene sõjatööstuses.

Ukraina droonid tabasid Voroneži oblastis Rossošis asuvat Minudobrenia keemiatehast, teatasid erinevad sotsiaalmeedia kanalid.

Tehases toodetakse lämmastikväetiste kõrval ka ammoniaaki, ammooniumnitraati ja lämmastikhapet, mis on lõhkeainete ja laskemoona põhikomponendid.

Rünnakus süttis peamine väetisehoidla ja on oht ulatuslikuks plahvatuseks, kirjutasid sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod.

Varem teatas sõltumatu Venemaa väljaanne Astra droonirünnaku ajal toimunud tulekahjust sündmuskohast nelja kilomeetri kaugusel.

Voroneži oblasti kohal tulistati alla kuus drooni, ütles Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gussev, lisades, et rünnaku tagajärjel sai vigastada üks inimene. Kuberneri sõnul sai droonirünnakus kahjustada ka neli elumaja.

Rossoš asub Ukraina piirist Venemaaga vaid umbes 50 kilomeetri kaugusel ja Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Harkivi oblastis umbes 130 kilomeetri kaugusel.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda Ukraina vastu.

Astra andmetel tabasid Ukraina droonid sama kohta ka 13. detsembril.

Ööl vastu pühapäeva korraldas Ukraina droonirünnaku Lukoili naftatöötlemistehasele Kstovo linnas ja naftaterminalile Leningradi oblastis. 4. aprilli öösel ründasid Ukraina väed väidetavalt kaitse- ja keemiatööstuse rajatisi Venemaa linnades Taganrogis ja Toljattis.

Kiiev peab neid rajatisi kehtivateks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiarajatised pakuvad kütust ja rahastamist Kremli sõjamasinale.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

tule kuulama!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:48

Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo