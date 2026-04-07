X!

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Meriväljale Maxima kaupluse rajamise

Merivälja keskus, kus hakkab asuma ka Maxima, illustratsioon. Autor/allikas: MOI OÜ/Tallinna LV
Tallinna linnavalitsus võttis vastu korralduse eelnõu, mille järgi kerkib Merivälja tee 80 kinnistule kahekorruseline keskus, kus hakkab asuma ka Maxima kauplus.

Tallinna linnavalitsus otsustas vastu võtta aastaid kohalike vastuseisu tõttu vaidluse all olnud detailplaneeringu, mille järgi rajatakse aadressile Merivälja tee 80 ärikeskus, kus hakkab paiknema ka Maxima kauplus.

Planeeringu järgi rajatakse veidi üle hektari suurusele krundile kahekorruseline ärihoone.

Detailplaneeringu algatamist taotles krundi omanik RE Tegevus juba juulis 2011 ning see algatati 2015. aasta märtsis. Algusest saati olid keskuse ehitamisele vastu kohalikud elanikud, kelle sõnul kaasneksid keskuse rajamisega ehitusaegne müra, hilisem öine valgusreostus, kauba laadimise müra, oluline liikluskoormuse kasv ning autode parkimine kvartalisisesetel teedel.

Detailplaneeringule oli vastu ka Pirita linnaosakogu. 2020 otsustas Tallinna linnaplaneerimise amet, et kauplusehoone projekteerimiseks tuleb korraldada arhitektuurikonkurss ning et planeeringuala tuleb vähendada.

Arhitektuurikonkurss viidi läbi 2021. aastal ning selle võitis Moi OÜ lahendus "Mere", mille autoriks oli arhitekt Margus Paut.

Aastal 2024 ei nõustunud detailplaneeringuga Pirita linnaosa vanem, kes võttis arvesse linnaosakogu arvamuse. Linnaosavanem märkis, et planeeritava hoone
kasutusfunktsioonid ei vasta avalikule huvile rajada piirkonda keskuse hoone.

Et teada saada, mida kohalikud elanikud keskuses näha sooviksid, korraldati rahvaküsitlus, kus tuli välja, et eelistatakse kohvikut, spordisaali, mängutuba ja restorani.

Kuid ka märtsis 2025 ei olnud Pirita linnaosakogu esitatud lahendusega nõus ning samale seisukohale jäi ka Pirita linnaosa valitsus.

Võrreldes algse lahendusega on vähendatud planeeringuala, näiteks loobutud Puki tee 31 kinnistul asuva ridaelamu lammutamisest. Kauplusehoone funktsioonile lisati asumikeskuse kaasfunktsioon. Valdav osa parkimist on kavandatud hoone maa-alusele parkimiskorrusele ning hoone esisele alale on kavandatud väiksem osa parkimisest.

Nüüd, mil detailplaneering on vastu võetud, korraldab linnaosa valitsus planeeringu avaliku väljapaneku.

Toimetaja: Marko Tooming

